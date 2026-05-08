"공연 보여줄테니 공짜로 일 해"…'무급 스태프' 공고 논란

한 가수의 공연 스태프 모집 공고입니다.



당일 봉사자를 구한다며 공연 당일 현장 질서 유지 등 업무가 무작위로 배정될 예정이라고 안내합니다.



그러면서 한국어·독일어·영어 구사 능력은 물론 K-팝 공연 경력, 조명·음향 관련 지식 보유자라는 구체적인 조건이 붙었는데, 정작 보수와 관련해선 '무급'이라는 조건과 함께 '공연 관람 가능'이라고 적혀있습니다.



최근 각종 온라인 커뮤니티에는 가수 우즈 측이 월드 투어 독일 공연 스태프를 구하기 위해 올린 걸로 알려진 공고 글이 확산하고 있습니다.



해당 글은 콘서트 담당자의 지인이라고 주장하는 인물이 작성한 것으로, 작성자는 "해당 가수 팬분들에게는 좋은 기회일 수도 있어 글 올렸으니 관심 있으신 분들만 지원해 주시면 좋을 것 같다"고 부연했습니다.



공고를 접한 누리꾼들은 황당하단 반응을 내놨습니다.



한 누리꾼은 "팬이면 더 챙겨줘야 하는 거 아닌가, 일을 하면서 어떻게 마음 놓고 공연을 보냐"는 글을 남겼고, 또 다른 누리꾼은 "푯값이 40만 원인데 인건비는 0원"이라는 냉소 섞인 반응을 남겼습니다.



실제로 해당 공연의 푯값은 VIP 약 42만 원에 이르고, 일반 좌석도 약 15만 원 선인 걸로 전해집니다.



아직 우즈 측은 명확한 입장을 내놓지 않고 있는 걸로 알려졌습니다.



가수 우즈는 2014년 그룹 유니크로 데뷔해 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스X'에서 5위에 등극하며 이름을 알렸습니다.



이후에는 솔로 가수로 활동하며 지난해 '드라우닝'이란 노래를 발매해 대중들의 큰 사랑을 받았습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 서병욱, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)