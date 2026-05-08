국민의힘 박덕흠, 국회부의장 출마…"협치하는 국회 만들 것"

▲ 국민의힘 박덕흠 의원이 8일 국회 소통관에서 22대 국회 후반기 국회부의장 출마 기자회견을 하고 있다.

국민의힘 박덕흠 의원은 22대 국회 후반기 국민의힘 몫의 국회부의장직에 출마한다고 밝혔습니다.4선 중진 박 의원은 오늘(8일) 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "지난 2년간의 전반기 국회는 그 어느 때보다 고성과 충돌, 대립으로 점철됐다"며 "(후반기 국회에서는) 정치 불신과 피로감을 주는 국회가 아니라 여야 간 입장이 다르더라도 대화의 문 만큼은 닫지 않는 모습을 국민께 보여드려야 한다"고 말했습니다.이어 "무너진 민생을 일으키고 어려운 경제를 살리기 위해서는 협치하는 국회의 모습을 보여드려야 한다"고 강조했습니다.박 의원은 "국회부의장에 당선되면 여당 의원들과 언제나 열린 마음으로 대화하고 여야가 대화로 합의를 도출할 수 있도록 이끌겠다"며 "22대 국회가 정치 불신을 극복하고 국민과 호흡하고 민심을 대변하는 입법 성과를 내는 국회가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.박 의원은 22대 국회 전반기에도 국민의힘 몫의 국회 부의장에 출마했으며 이번이 두 번째 도전입니다.국민의힘은 오는 13일 의원총회에서 자당 몫 국회 부의장 후보를 선출할 예정입니다.(사진=연합뉴스)