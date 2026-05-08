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영화 6천 원 할인권 배포…13일부터 1인 2매

김경희 기자
작성 2026.05.08 10:47 조회수
영화 관람 6천 원 할인권 배포 (사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
▲ 영화 관람 6천 원 할인권 배포

영화관람 6천 원 할인권이 오는 13일부터 배포됩니다.

문화체육관광부와 영화진흥위원회는 13일 오전 10시부터 영화 관람 6천 원 할인권 225만 장을 배포한다고 밝혔습니다.

앞서 문체부는 지난달 추경에서 영화 관람 6천 원 할인권 총 450만 장에 해당하는 예산 271억 원을 확보했습니다.

나머지 225만 장은 오는 7월 배포할 계획입니다.

이번 할인권은 멀티플렉스 영화상영관인 CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 누리집과 앱에서 사용할 수 있습니다.

영화관별로 온라인 회원 쿠폰 함에 할인권이 1인 2매씩 자동으로 지급됩니다.

각 영화관이 보유한 수량이 소진되면 미사용 할인권은 자동 소멸합니다.

독립·예술영화전용관, 작은영화관, 실버영화관 등에서는 누리집에서만 할인권을 사용할 수 있습니다.

시스템상 누리집에서 할인권을 제공할 수 없는 영화관에서는 현장에서 선착순으로 배포합니다.

참여 영화관 목록은 영진위 누리집(www.kofic.or.kr)에서 확인하면 됩니다.

할인권을 다른 할인 혜택과 중복으로 사용하는 것도 가능합니다.

이에 따라 매월 둘째 주와 마지막 주 수요일에 CGV, 롯데시네마, 메가박스에서 영화를 볼 경우, 영화를 1만 원에 관람할 수 있는 '문화가 있는 날' 혜택과 중복해 4천 원에 예매할 수 있습니다.

장애인 우대 할인, 경로 우대 할인, 청소년 할인, 조조할인과도 중복으로 사용할 수 있습니다.

다만 할인된 가격이 1천 원 미만인 경우에는 1천 원으로 가격이 조정되고 통신사 회원 할인은 중복 사용이 불가능합니다.

문체부는 자세한 예매 방법을 안내하기 위해 전담 안내 창구(02-2135-2618)를 별도로 운영할 계획입니다.

(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)
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