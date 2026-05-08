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네덜란드 입양인, 경찰 도움으로 48년 만에 생모 상봉

유영규 기자
작성 2026.05.08 10:35 조회수
네덜란드 입양인, 경찰 도움으로 48년 만에 생모 상봉
▲ 부산 해운대경찰서

생후 3개월 만에 네덜란드로 입양됐던 해외 입양인이 경찰의 도움으로 48년 만에 생모와 다시 만났습니다.

부산 해운대경찰서에 따르면 네덜란드 입양인 A 씨는 지난 4일 오후 해운대경찰서 직무교육장에서 생모 B 씨와 상봉했습니다.

A 씨는 1978년 6월 1일 부산 금정구 한 의원에서 태어난 뒤 생후 3개월 만에 네덜란드로 입양됐습니다.

당시 미혼모였던 B 씨는 양육의 어려움 등으로 A 씨를 입양 보낸 것으로 전해졌습니다.

A 씨는 생모를 찾기 위해 지난 3월 말 한국에 입국했고, 해운대경찰서 민원실을 찾아 48년 전 헤어진 가족을 찾고 싶다며 도움을 요청했습니다.

해운대경찰서는 서부경찰서와 협업해 생모의 소재를 찾았고, B 씨가 부산 서구에 거주하고 있는 사실을 확인했습니다.

경찰은 A 씨가 네덜란드로 돌아가기 하루 전 모녀가 만날 수 있도록 자리를 마련했습니다.

상봉 현장에는 통역 지원도 이뤄졌습니다.

A 씨는 경찰에 "인생을 바꿀 만한 행사(life changing event)를 준비해줘 감사하다"고 말했습니다.

해운대경찰서는 해외 입양인과 어린 시절 실종·미아 등으로 가족과 헤어진 이들이 가족을 찾을 수 있도록 관련 프로그램을 지속해서 추진할 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
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