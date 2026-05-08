호날두, 알나스르 통산 100호골…사우디서 첫 우승 눈앞

▲ 크리스티아누 호날두

크리스티아누 호날두가 사우디아라비아 프로축구 알나스르 입단 후 공식전 100호 골을 기록했습니다.호날두는 사우디아라비아 리야드의 킹 파흐드 스타디움에서 열린 2025-2026 사우디 프로리그 알샤바브와 원정 경기에서 알나스르가 2대 1로 앞서 있던 후반 30분 쐐기 골을 터뜨렸습니다.사디오 마네가 상대 골 지역 왼쪽 엔드라인 부근에서 골문 앞으로 깔아 차 준 공을 호날두가 왼발 논스톱 슛으로 마무리했습니다.알나스르가 4대 2로 승리해 호날두의 골은 결승 골이 됐습니다.이날 골은 이번 시즌 호날두의 리그 26호 골입니다.2023년 1월 알나스르로 이적한 호날두가 알나스르 유니폼을 입고 터트린 통산 100번째 골이기도 합니다.이제 프로팀과 포르투갈 대표팀을 합쳐 호날두의 공식 경기 득점은 971골로 늘어 통산 1,000골까지는 29골만 남았습니다.주앙 펠릭스가 해트트릭을 달성한 이날 승리로 호날두의 사우디 프로리그 진출 후 첫 우승도 눈앞으로 다가왔습니다.현재 두 경기를 남겨놓고 승점 82점을 기록한 알나스르는 한 경기를 덜 치른 2위 알힐랄에 승점 5차로 앞서 있습니다.알나스르는 오는 13일 안방에서 알힐랄과 맞붙습니다.아울러 알나스르는 오는 17일 감바 오사카와 결승전을 치르는 아시아 챔피언스리그2에서도 우승에 도전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)