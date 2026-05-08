"19년 만에 검출된 DNA로 잡은 범인, 그런데 억울하다?"…'그알', 안산 신혼부부 강도살인 사건 추적

'그것이 알고 싶다'가 장기 미제로 남았던 2001년 안산 고잔동 강도살인 사건의 진실을 파헤친다.



오는 9일 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '검은 테이프와 용의자X-안산 2인조 강도살인 사건'이라는 부제로, 사건의 실체를 추적한다.



사건은 2001년 9월 8일 새벽, 경기도 안산의 한 연립주택에서 시작됐다. 가스 배관을 타고 침입한 괴한은 흉기를 휘둘러 신혼부부를 공격했다. 아내는 중상을 입었고, 남편은 수십 차례 찔려 끝내 숨졌다. 범인은 현금을 빼앗고 아내를 결박한 뒤 유유히 사라졌는데, 정장에 구두를 신었다는 인상착의 외에 특정할 단서가 없어 수사는 미궁에 빠졌다.



반전은 사건 발생 19년 만인 2020년에 일어났다. 현장에 남겨졌던 '검은 테이프'를 재감정한 결과, 절도 전과가 있던 40대 남성 이 씨의 DNA가 검출된 것이다. 범인 검거 소식에 사건은 해결되는 듯했으나, 범인으로 지목된 이 씨는 '그알' 제작진에게 19통의 편지를 보내며 강력하게 결백을 주장하고 있다. 그는 안산에 간 적조차 없으며, 검찰이 증거물을 조작했다고 호소했다.



이 씨의 주장과 DNA 증거가 팽팽히 맞서는 가운데, 제작진은 어렵게 생존자인 피해자의 아내를 만났다. 그녀의 기억은 사건의 새로운 국면을 예고했다. 범행 당시 "저 새X 죽은 것 같다"며 소곤거리는 두 남성의 목소리를 들었다는 것이다. 범인이 단독범이 아닌 2인조였을 가능성이 제기된 대목이다.



과연 이 씨는 억울한 누명을 쓴 것일까, 아니면 공범과 함께 범행을 저지른 용의자일까. 현장을 재현한 세트에서의 프로파일링과 혈흔 분석을 통해 25년 전 그날의 진실과 감춰진 범인의 얼굴을 추적할 '그알'은 오는 9일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)