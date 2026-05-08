미-이란, 협상 거론 하루 만에 호르무즈 교전…트럼프 "휴전 유지"

▲ 호르무즈 해협으로 향하는 화물선

미국의 '해방 프로젝트'(Project Freedom) 일시 중단을 계기로 협상 국면이 거론된 지 하루만인 7일(현지시간) 미군과 이란군이 호르무즈 해협에서 교전했습니다.이에 따라 위태롭게 유지되고 있는 미국-이란 간 휴전이 다시 좌초 위기에 봉착한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 일단 휴전은 유지되는 것이라고 밝혔습니다.미군은 이날 호르무즈 해협에서 이란의 공격에 대한 자위 차원에서 이란 군 시설을 타격했다고 밝혔습니다.대(對)이란 전쟁을 총괄 지휘해온 미 중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 성명에서 "7일 미 해군 유도미사일 구축함이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 가운데, 미군은 이란의 이유없는 공격을 저지하고 자위 차원 공격으로 반격했다"고 밝혔습니다.중부사령부에 따르면 이날 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 미 구축함 3척이 호르무즈 해협을 통과하던 중 이란군이 다수의 미사일과 드론을 발사하고 소형 선박을 출동시켰습니다.이에 중부사령부는 "접근하는 위협을 제거하고, 미사일·드론 발사기지와 지휘통제소, 정찰·감시·정보 기지 등 미군을 공격한 데 책임이 있는 이란군 시설을 타격했다"고 밝혔습니다.그러면서 "중부사령부는 확전(escalation)을 추구하지 않지만, 미군을 보호하기 위한 태세를 유지하고 있다"고 했습니다.중부사령부는 이번 사건으로 인해 미군 자산이 타격받지는 않았다고 밝혔습니다.트럼프 대통령도 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 미 구축함 3척이 공격을 받으면서도 해협을 매우 성공적으로 통과했다고 소개한 뒤 "이 3척에는 아무 피해도 없지만 공격을 한 이란에는 막대한 피해가 있었다"고 밝혔습니다.그러면서 트럼프 대통령은 해당 구축함 3척과, 거기 승선한 미군들이 대이란 해상봉쇄에 다시 가세할 것이라고 덧붙였습니다.또한 트럼프 대통령은 "이란은 정상 국가가 아닙니다. 미치광이에 의해 운영되는 나라이며, 만약 핵무기를 사용할 기회를 가진다면 의심의 여지 없이 그렇게 할 것"이라고 했습니다.이어 "하지만, 그들은 결코 그런 기회를 갖지 못할 것이며, 오늘 우리가 그들을 다시 무너뜨렸듯이, 그들이 빨리 (종전) 합의에 서명하지 않는다면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 폭력적으로 그들을 무너뜨릴 것"이라고 경고했습니다.미 중부사령부나 트럼프 대통령은 이날 미군이 타격한 이란군 시설에 대한 구체적 정보는 제공하지 않았습니다.다만, 미 방송인 폭스뉴스 기자는 자신의 엑스 계정에 올린 글에서 미 고위 당국자를 인용, 미군이 이란의 게슘 항구와 반다르아바스, 미나브의 반다르카르간 해군기지를 공격했다고 전했습니다.이란 언론들도 양측의 교전이 있었음을 암시하는 보도들을 속속 전했습니다.이란 반관영 메흐르 통신은 이란 남부 반다르아바스와 인근 호르무즈 해협의 케슘섬 일대에서 폭발음이 들렸다고 보도했습니다.또 한 소식통은 반다르아바스에서 무인항공기 2기가 격추됐다고 메흐르에 전했습니다.아울러 국영 IRIB 방송은 "미군이 이란 유조선을 공격했으며, 이후 호르무즈 해협에 있던 적군이 이란의 미사일 공격을 받아 피해를 입고 후퇴했다"며 미군 함정이 미사일의 표적이었다고 언급했습니다.전날까지도 미국과 이란이 종전 합의안을 담은 1쪽 분량의 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 미 언론의 보도가 나온 바 있고, 같은 날 트럼프 대통령은 미국과 이란 간 협상에 진전이 있다며 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 유도하는 '해방 프로젝트'를 일시 중단한다고 밝혔습니다.그는 특히 조만간 이란과 종전 합의를 할 가능성이 "매우 크다"며 14∼15일로 예정된 자신의 중국 방문 전에 합의가 이뤄질 가능성도 있다고 말했습니다.하지만, 이날 양측의 교전이 발생하면서 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 다시 고조되는 분위깁니다.앞서 미국이 해방 프로젝트에 착수한 첫날인 지난 4일에도 미국과 이란이 해협 인근에서 무력을 행사하며 해협에서의 긴장 수위를 한층 높인 바 있습니다.미군에 따르면 당시 이란이 호르무즈 해협의 선박에 순항 미사일을 발사하고 드론을 출격시켜 미 해군 함정이 그것을 격추했습니다.또한 미 육군 아파치 헬기는 상선을 위협하던 이란의 소형 군용 고속정 6척을 격침했다고 미군은 소개한 바 있습니다.다만, 트럼프 대통령은 7일 재차 발생한 호르무즈 해협에서의 교전에도 불구하고 미국과 이란 간의 휴전은 유지되고 있다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 ABC뉴스 레이첼 스캇 기자와의 전화 인터뷰에서 미군이 미 구축함들에 대한 이란의 공격에 맞서 단행한 보복 공격은 "단지 가볍게 툭 친 것(love tap)"이라고 밝힌 뒤, '휴전이 끝났느냐'는 질문에 "아닙니다. 휴전은 계속되고 있습니다. 그것은 유효하다"라고 답했다고 스캇 기자가 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계장을 통해 소개했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)