뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

국회, 본회의서 개헌안 표결 재시도…국민의힘 불참 수순

박찬범 기자
작성 2026.05.08 09:45 조회수
국회, 본회의서 개헌안 표결 재시도…국민의힘 불참 수순
▲ 우원식 국회의장이 7일 국회에서 열린 제435회 국회(임시회) 1차 본회의에서 대한민국 헌법 개정안에 대한 국민의힘 참여를 호소한 뒤 기다리고 있다.

국회는 오늘(8일) 오후 본회의를 열고 헌법 개정안에 대한 표결을 재시도합니다.

개헌안은 '부마 민주항쟁'과 '5·18 민주화운동' 정신을 헌법 전문에 수록하는 내용을 담았습니다.

계엄에 관한 국회 통제권을 강화하고, 국가 균형발전에 관한 의무를 명시하는 내용도 포함됐습니다.

국회는 어제 본회의에서 개헌안 표결을 시도했지만, 국민의힘 의원들의 불참에 따라 투표가 성립되지 않았습니다.

개헌안 의결 정족수는 재적 의원의 3분의 2(191명) 이상입니다.

투표에 참여한 의원 수(178명) 자체가 의결 정족수에 미치지 못하면서 가부 판단 없이 '투표 불성립'이 선언됐습니다.

국민의힘은 '졸속 개헌'이라며 오늘 역시 표결에 참여하지 않는다는 방침입니다.

국민의힘은 또 민주당이 상호 합의되지 않은 다른 법안을 오늘 통과시키려고 할 경우 무제한 토론(필리버스터)을 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지