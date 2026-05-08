국회, 본회의서 개헌안 표결 재시도…국민의힘 불참 수순

▲ 우원식 국회의장이 7일 국회에서 열린 제435회 국회(임시회) 1차 본회의에서 대한민국 헌법 개정안에 대한 국민의힘 참여를 호소한 뒤 기다리고 있다.

국회는 오늘(8일) 오후 본회의를 열고 헌법 개정안에 대한 표결을 재시도합니다.개헌안은 '부마 민주항쟁'과 '5·18 민주화운동' 정신을 헌법 전문에 수록하는 내용을 담았습니다.계엄에 관한 국회 통제권을 강화하고, 국가 균형발전에 관한 의무를 명시하는 내용도 포함됐습니다.국회는 어제 본회의에서 개헌안 표결을 시도했지만, 국민의힘 의원들의 불참에 따라 투표가 성립되지 않았습니다.개헌안 의결 정족수는 재적 의원의 3분의 2(191명) 이상입니다.투표에 참여한 의원 수(178명) 자체가 의결 정족수에 미치지 못하면서 가부 판단 없이 '투표 불성립'이 선언됐습니다.국민의힘은 '졸속 개헌'이라며 오늘 역시 표결에 참여하지 않는다는 방침입니다.국민의힘은 또 민주당이 상호 합의되지 않은 다른 법안을 오늘 통과시키려고 할 경우 무제한 토론(필리버스터)을 준비하고 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)