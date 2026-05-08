NOWZ, 리더 현빈 자작곡 '우리의 시작' 발매…첫 팬콘 감동 잇는다

그룹 NOWZ(나우즈)가 첫 팬 콘서트에서 선보여 화제를 모은 신곡 '우리의 시작'을 정식 발매한다.



소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 7일 나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤) 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 '우리의 시작' 티저 포스터를 공개했다. 공개된 포스터에는 주황색 하트 풍선과 '우리의 시작'이 적힌 쪽지 디자인이 담겼다. 따뜻하고 감성적인 분위기와 함께 오는 13일 오후 6시 음원 발매 일정이 공개되며 팬들의 기대감을 높였다.



'우리의 시작'은 지난 3월 열린 첫 팬 콘서트 'Run with me, NOW'에서 처음 공개된 곡으로, 리더 현빈이 직접 작사·작곡에 참여한 자작곡이다. 청량한 팝 록 기반의 밴드 사운드 위에 나우즈만의 청춘 감성을 담아낸 곡으로 팬들 사이에서 정식 발매 요청이 이어져 왔다. 특히 팬 콘서트 당시 멤버들과 팬들이 함께 호흡하는 무대로 큰 호응을 얻으며 나우즈의 성장 서사를 상징하는 곡으로 자리 잡았다.



나우즈는 최근 '제42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER', '33주년 한터뮤직어워즈 2025(HMA 2025)', TGC와 일본 프로농구팀 고베 스토크스의 하프타임 공연 등 국내외 다양한 무대에 오르며 활동 영역을 넓히고 있다.



또 'HMA 2025'에서는 2년 연속 '블루밍 스타상'을 수상하며 차세대 대표 아티스트로 존재감을 입증했다.



한편 나우즈는 오는 13일 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '우리의 시작'을 발매하며, 같은 날 방송되는 MBC every1 '쇼! 챔피언'에서 스페셜 무대를 최초 공개할 예정이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)