에스파 선공개곡 'WDA' 베일 벗었다…"지드래곤이 랩메이킹+피처링"

그룹 에스파가 정규 2집 선공개곡 'WDA (Whole Different Animal)'를 통해 지드래곤과 특별한 시너지를 선보인다.



에스파는 오는 29일 오후 1시 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)를 발매한다. 이에 앞서 11일 오후 6시 선공개 싱글 'WDA'를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입한다.



특히 이번 신곡에는 지드래곤이 피처링 아티스트로 참여한다. 지드래곤은 자신의 랩 파트 메이킹에도 직접 참여해 곡의 완성도를 높였으며, 에스파와 강렬한 음악적 시너지를 예고했다.



'WDA'는 웅장한 신스 베이스와 묵직한 훅이 인상적인 힙합 기반 댄스곡이다. 한층 견고해진 에스파의 성장 서사를 담아내며 세계관의 새로운 챕터를 여는 곡으로 소개됐다.



8일 0시 유튜브 에스파 채널 등을 통해 공개된 뮤직비디오 티저 영상 역시 화제를 모으고 있다. 영상 속 에스파는 기묘하면서도 압도적인 분위기 속에서 범접할 수 없는 아우라를 드러내며 신곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.



에스파의 정규 2집 'LEMONADE'에는 선공개 더블 타이틀곡 'WDA'를 포함해 다양한 장르의 총 10곡이 수록된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)