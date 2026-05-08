기은세 측 '평창동 주택' 공사 민원에 해명…"이웃에 사과 후 현장 정리"

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배우 기은세가 평창동 주택 리모델링 공사 과정에서 불거진 주민 민원 논란에 대해 직접 사과하고 현장 조치를 진행했다고 밝혔다.소속사 써브라임은 8일 공식 입장을 통해 "기은세 씨는 약 2주 전 이사 예정인 빌라에서 진행된 인테리어 공사 과정 중 일부 주민분께 주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생했다는 점을 인지한 후, 불편을 제기하신 주민분께 사과를 드렸다."면서 "동네 청소를 완료했고 차량 통행 불편함에 대해서도 빠르게 조치를 취했다."고 밝혔다.현재 상황에 대해서도 소속사 측은 "매일 현장 및 주변 정리를 진행하며 청결 유지에 신경 쓰고 있다. 민원 발생 이후 현재까지 인근 주민분들과 지속적으로 소통하며, 이사 및 공사와 관련된 부분들에서 추가적인 불편함이 발생하지 않도록 조율하고 있다. 현재는 추가적인 불편 민원 없이 공사가 진행되고 있는 상황"이라고 덧붙였다.소속사 측은 "공사가 마무리될 때까지 주변에 불편이 발생하지 않도록 더욱 세심하게 살피고 관리하겠다"며 "심려를 끼쳐드린 점 양해 부탁드린다"고 전했다.앞서 최근 한 누리꾼은 소셜미디어를 통해 서울 종로구 평창동 일대에서 진행 중인 기은세의 단독주택 리모델링 공사로 인해 주민들이 불편을 겪고 있다고 주장했다. 해당 누리꾼은 "몇 달째 공사 차량이 골목을 점령해 차량 통행이 어렵고 공사 폐기물과 먼지가 방치됐다"며 "공사 종료 시점도 계속 미뤄지고 있다"고 지적했다. 또 "유명인이라는 이유로 주변 희생을 당연하게 생각하는 특권 의식 아니냐"고 공개적으로 비판하기도 했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)