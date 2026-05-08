트럼프, 호르무즈 미-이란 교전에도 "휴전 계속되고 있다"

▲ 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 7일(현지시간) 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간에 이날 발생한 교전에도 불구하고 휴전이 계속 유지되고 있다는 입장을 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 ABC뉴스 레이첼 스캇 기자와의 전화 인터뷰에서 미군이 미 구축함들에 대한 이란의 공격에 맞서 단행한 보복 공격은 "단지 가볍게 툭 친 것(love tap)"이라고 밝힌 뒤, '휴전이 끝났느냐'는 질문에 "아닙니다. 휴전은 계속되고 있습니다. 그것은 유효하다"라고 답했다고 스캇 기자가 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계장을 통해 소개했습니다.대(對)이란 전쟁을 총괄 지휘해온 미 중부사령부는 앞서 이날 엑스에 올린 성명을 통해 "7일 미 해군 유도미사일 구축함이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 가운데, 미군은 이란의 이유 없는 공격을 저지하고 자위 차원 공격으로 반격했다"고 설명했습니다.중부사령부에 따르면 이날 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 미 구축함 3척이 호르무즈 해협을 통과하던 중 이란군이 다수의 미사일과 드론을 발사하고 소형 선박을 출동시켰습니다.이에 중부사령부는 "접근하는 위협을 제거하고, 미사일·드론 발사기지와 지휘통제소, 정찰·감시·정보 기지 등 미군을 공격한 데 책임이 있는 이란군 시설을 타격했다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)