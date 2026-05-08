노라조 조빈, 미담 뒤늦게 알려져…"말기암 동생의 마지막 길에 큰 힘"

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그룹 노라조의 멤버 조빈이 말기암 투병 중이던 한 팬에게 보낸 진심 어린 응원 메시지가 뒤늦게 알려지며 뭉클한 감동을 전하고 있다.노라조 팬 고(故) 권지나 씨의 언니 A 씨는 최근 동생이 생전 조빈에게 받았던 메시지 내용을 공개했다.A 씨에 따르면 조빈의 팬이었던 고인은 지난 2024년 9월 12일, 위암 말기 판정을 받고 힘든 시간을 보내던 중 조빈에게 메시지를 보냈다. 갑작스럽게 말기암 판정을 받은 뒤 회사를 그만두고 항암 치료를 이어가던 고인은 "큰 절망 속에서도 조빈을 보며 힘을 얻고 있다"는 마음을 전했던 것으로 알려졌다.이에 조빈은 정성 어린 장문의 답장을 보냈다. 그는 "너무 큰 시련을 잘 이겨내고 계시는 모습에 경의와 존경의 마음을 보낸다"며 "웃을 일이 생겨서 웃는 게 아니라 웃어야 웃는 일이 생긴다고 하네요"라고 응원했다.이어 "항암을 잘 견뎌낼 수 있는 낙관적인 마음과 이 치료로 나의 몸의 암이 줄어들고 없어질 거라는 믿음을 가지고 힘내서 싸워달라"며 "제가 조금이나마 도움이 될 수 있게 노력하겠다. 언제든 연락하셔요"라고 따뜻한 마음을 전했다.또 다른 메시지에서는 "기도로 응원하겠다"며 "반드시 이겨내셔서 지금의 이 시간들을 추억거리로 삼아 살아가시게 될 거다. 아이처럼 믿고 나아가 보셔라"라고 덧붙였다.하지만 안타깝게도 이후 암이 뇌로 전이됐고, 2024년 10월 18일 세상을 떠났다. 고인의 친언니 A 씨는 조빈에게 비보를 전하며 고마움을 전했다.이에 조빈은 "어떤 말로도 위로가 안 됨을 알고 있다"며 "잠시 먼저 떠난 지나 씨와 곧 우리는 다시 만날 것이지만, 슬픔을 이겨내고 지나 씨 몫까지 살아가야 할 가족들을 위해 기도하겠다. 마음 잘 추슬러달라"고 깊은 애도를 표했다.A 씨는 SBS연예뉴스에 "동생이 조빈 님의 메시지를 받고 정말 많이 좋아했다. 갑자기 말기암 판정을 받고 많이 힘들어했는데, 유명인이라 이런저런 연락도 많이 받으실 텐데 조빈 님이 직접 답장을 보내주고 응원해 줬다는 사실 자체가 큰 힘이 됐다"며 "동생도 가족들도 힘들고 외로운 시간을 조빈 님 덕분에 버틸 수 있었다는 걸 꼭 전하고 싶었다"고 밝혔다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)