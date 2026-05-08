고현정 "극단적 다이어트? 사실 아냐"…큰 수술 이후 건강문제 고백

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배우 고현정이 자신을 둘러싼 '극단적 다이어트' 의혹에 대해 직접 해명했다.지난 7일 유튜브 채널 '걍민경'에는 '고현정 길들이기'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 그룹 다비치 멤버 강민경이 기획과 촬영, 편집 전반에 참여한 고현정의 활동에 관한 콘텐츠가 담겼다.이날 강민경은 평소 새로운 경험을 두려워하는 고현정과 함께 운동, 녹음, 외식 등 다양한 도전에 나섰다. 특히 수십 년 동안 돼지고기를 먹지 않았던 고현정이 냉동 삼겹살을 처음 먹는 모습도 공개됐다.영상 말미 고현정은 자신의 마른 몸을 향해 쏟아지는 세간의 의혹에 대해 해명했다.고현정은 영상에서 "2020년 응급으로 정말 큰 수술을 했다. 그리고 나서 이제 '지켜보자'의 단계가 되었다. 십이지장하고 췌장을 연결하는 그 부위, 위도 문제가 있고 복합적이어서 잘 관리하면서 약 먹고 지내다가 2024년 스트레스를 많이 받은 일이 있어서 다시 쓰러질 것처럼 힘든 시간이 있었다."고 고백했다.이어 그는 "간신히 수술을 받았고 다행히 살았다. 괜찮아질 줄 알았는데 사람들이 '말이 느려졌다', '기운이 없어 보인다'고 하는데 사실 기운이 없는 게 맞다. 예전에는 잘 먹고, 먹는 걸 좋아했는데 요즘엔 음식이 잘 안 들어간다. 김밥을 좋아하는데 두세 알만 먹어도 무슨 일이 일어날까봐 무섭다. 뭘 먹었다가 배가 아플까봐 무섭다."고 큰 수술 이후 위축된 심경을 솔직히 털어놨다.그간 고현정은 공식석상에서 이전에 비해 훨씬 더 마른 몸으로 세간의 우려를 자아냈다. 일각에서는 고현정이 건강을 해치면서까지 극단적인 다이어트를 하는 게 아니냐는 의혹을 제기하기도 했다.이 같은 시선에 대해서 고현정은 "사람들이 자꾸 오해하더라. 내가 심한 다이어트를 한다고 생각하시는데 젊었을 때도 안 했던 다이어트를 지금 건강이 왔다 갔다 하는 상황에서 어떻게 하겠냐."고 강조하면서 "계속 병원 다니고 약도 먹고 있고 건강해지려고 독하게 관리하고 있다. 운동도 다시 시작하려고 한다."며 건강 회복에 대한 의지를 밝혔다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)