김정은 "신형 155mm곡사포 올해 중 남부국경 배치"

▲ 김정은 탱그공장 현지 시찰 (자료사진)

북한이 서울을 사정권에 두는 신형 155mm자행 평곡사포(자주포) 무기체계를 북한 표현으론 남부 국경 일대, 즉 최전방 지역에 배치하겠다고 예고했습니다.조선중앙통신은 김정은 노동당 총비서가 6일 '중요군수공업기업소'를 방문해 주요 무기 전투 기술 기재의 생산 실태를 파악했다고 밝혔습니다.이어 김 총비서가 "올해 중 남부 국경 장거리 포병부대에 장비(배치)시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형자평평곡사포 생산실태를 료해(파악)"했다고 전했습니다.신형 곡사포 배치는 지난 2월 개최된 당 중앙위 제9기 제1차 전원회의 결정에 따른 조치라는 설명입니다.수도권 타격 능력의 현대화 등 남한을 겨냥한 재래식 전력을 강화하겠다는 의도가 이번 행보에서도 드러났다는 평갑니다.김 총비서는 "각이한 주행 및 지형극복, 잠수도하시험, 개량 포탄 사격시험 결과에 대한 전문가들의 견해를 구체적으로 청취"하고 "기동성과 화력타격능력이 매우 높은 새세대 포 무기를 훌륭히 만들어내는 자랑찬 성과"에 대한 만족감을 드러냈습니다.또 자행평곡사포 무기체계의 군사 전략적 가치에 대해"각이한 작전 전술 미사일 체계들과 위력한 방사포무기체계들과 함께 전방부대들에 교체장비시키게 되는 대구경 강선포의 사정권도 이제는 60㎞를 넘게 된다"고 말했습니다.김 총비서는 "화력 타격범위의 급속한 확대와 표적 격파 능력의 비약적인 향상은 우리 군대의 지상작전에 커다란 변화와 유리성을 제공하게 될 것"이라며 "새로운 무장장비들이 도입되고 있는 현실적 조건에 토대하여역량과 기재 이용에 대한 작전상개념을 재정의해야 한다"고 주장했습니다.그러면서 "뛰어난 기동성과 높은 전투환경 정보처리 능력, 자동사격체계를 갖춘 새형(신형)의 포무기체계는우리 포병무력의 구성을 완전히 일신시키게 된다"며"장거리포병강화에 관한 당의 군사전략적방침실현에서 중요한 의의"라고 강조했습니다.김 총비서는 장갑무기연구소와 군수공업기업소에서 생산하는 신형 주력탱크, 발사대 차량 등을 돌아보고 "무력의 현대성을 제고하기 위한 사업에서 핵심적인 위치에 있는 중요군수공업기업소들을 최단기간내에 최첨단수준으로 기술개건하고 현대적인 생산 및 관리체계를 구축하는것은 초미의 문제"라고 강조했습니다.이어 "당중앙위원회 제9기 제2차 전원회의가 해당 군수공업기업소들의 기술개건계획사업들과 관련예산을 심의하고 비준하게 될 것"이라고 말했습니다.