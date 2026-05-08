1. '나무호', 두바이항 인근 도착…접안 후 본격 조사



호르무즈 해협 안쪽에서 폭발했던 한국 화물선 나무호가 두바이항 근처에 도착했습니다. 정부 조사단은 오늘(8일) 오전부터 폭발 원인에 대한 본격적인 조사를 시작합니다.



2. "사우디 '영공 제한' 해제…'해방 프로젝트' 재개 검토"



미국이 이번 주 안에 해방 작전을 재개할 수 있단 보도가 나왔습니다. 이란은 호르무즈 해협을 지나는 배들에게 기술과 의료 지원을 하겠다고 공지했습니다.



3. "12.3 계엄은 내란" 2심 첫 판단…한덕수 징역 15년



내란 중요 임무 종사 혐의 등으로 기소된 한덕수 전 총리가 항소심에서 징역 15년을 선고받았습니다. 1심 선고 형량보다 8년 줄었지만 재판부는 종전의 모든 내란 재판과 마찬가지로 12·3 비상 계엄을 내란으로 인정했습니다.



4. 개헌안 본회의 투표 불발.."재투표" vs "필리버스터"



대통령의 비상 계엄이 국회의 승인을 받도록 하는 헌법 개정안 국회 투표가 국민의힘의 불참으로 의결정족수를 미달해 불성립했습니다. 국민의힘은 오늘 재투표도 필리버스터를 동원해 저지하겠단 입장입니다.