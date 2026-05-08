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트럼프, 본인 골프장에 들어선 6ｍ 금빛 동상 SNS로 자랑

유영규 기자
작성 2026.05.08 05:43 조회수
트럼프, 본인 골프장에 들어선 6ｍ 금빛 동상 SNS로 자랑
▲ 트럼프 대통령이 SNS에 올린 동상 사진

트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 본인 소유 골프장에 세워진 6ｍ 높이 동상을 소셜미디어로 자랑했습니다.

트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 트루스소셜에 금빛으로 된 6ｍ 높이의 본인 동상 사진을 올리고 "위대한 미국 애국자들이 세운 것"이라고 썼습니다.

동상은 오른손 주먹을 쥐고 높이 치켜든 모습입니다.

트럼프 대통령이 2024년 7월 대선 유세 중 총격에 의한 암살 위기를 겪은 뒤 취했던 자세입니다.

미 언론에 따르면 이 동상은 청동으로 만들어졌으며 동상 자체의 높이는 4.5ｍ, 받침대까지 하면 6ｍ입니다.

동상의 무게는 3톤이 넘고 금박이 입혀져 있습니다.

암호화폐 그룹 '＄패트리엇'의 의뢰로 오하이오 출신 조각가가 작년 초 트럼프 대통령 취임 즈음에 맞춰 제작했으나 대금 문제로 갈등을 겪다 최근에야 플로리다주 마이애미에 있는 트럼프 대통령의 골프 리조트 '트럼프 내셔널 도럴 마이애미'에 설치된 것으로 전해졌습니다.

(사진=트럼프 트루스소셜 캡처, 연합뉴스)
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