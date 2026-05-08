배달 치킨 상습 무전취식 20대, 잠복한 치킨본사 직원에 덜미

▲ 경기 화성동탄경찰서

치킨집에 음식을 주문해 배달받은 뒤 계산은 하지 않은 상습 무전취식범을 프랜차이즈 본사 직원이 붙잡아 경찰에 넘겼습니다.경기 화성동탄경찰서는 20대 A 씨를 사기 혐의로 불구속 입건했다고 7일 밝혔습니다.A 씨는 3월 16일부터 최근까지 화성 일대의 같은 프랜차이즈 치킨집 3곳에 후불로 배달을 주문한 뒤 음식만 수령하고 계산하지 않는 수법으로 10만 원 상당의 음식을 무전취식한 혐의를 받습니다.그는 "잠시 집을 비워 문자로 계좌번호를 달라"며 계산을 미루고선 입금하지 않은 것으로 전해졌습니다.경찰은 지난달 29일 "허위 주문한 사람을 잡고 있다"는 프랜차이즈 본사 직원의 112 신고 전화를 받고 현장에 출동해 A 씨를 검거했습니다.이 직원은 배달 기사로 위장해 잠복한 끝에 A 씨를 붙잡은 것으로 알려졌습니다.경찰 관계자는 "본사 직원의 신고로 현장에 나가 A 씨 인적 사항을 확인하는 과정에서 별건의 범죄로 벌금을 내지 않아 수배가 내려진 사실이 파악돼 검거했다"고 설명했습니다.경찰은 A 씨의 추가 사기 범행 여부를 조사할 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)