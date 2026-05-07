프로야구, 역대 최소 166경기 만에 300만 관중 돌파 신기록

▲ 잠실 야구장

2026 프로야구가 역대 최소 경기 300만 관중을 달성했습니다.한국야구위원회(KBO)는 오늘(7일) 전국 4개 구장에 7만 8천776명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 306만 2천85명(한 경기 평균 1만 8천446명)을 기록했다고 밝혔습니다.이로써 166경기 만에 300만 관중을 돌파한 2026 프로야구는 지난해 기록한 역대 최소 경기 300만 관중 기록(175경기)을 깼습니다.이날 두산 베어스와 LG 트윈스가 맞붙은 서울 잠실구장엔 2만 2천805명의 관중이 입장했고, 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈가 싸운 대구 삼성라이온즈파크엔 2만 4천 명의 만원 관중이 들어찼습니다.NC 다이노스와 SSG 랜더스의 경기가 열린 인천 SSG랜더스필드엔 1만 4천364명, 한화 이글스와 KIA 타이거즈가 만난 광주기아챔피언스필드엔 1만 7천607명이 찾았습니다.수원케이티위즈파크에서 열릴 예정이었던 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기는 우천 취소됐습니다.(사진=연합뉴스)