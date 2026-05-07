프로야구 삼성, 키움 꺾고 4연승…원태인 7이닝 무실점 역투

▲ 원태인

프로야구 삼성 라이온즈가 토종 에이스 원태인의 역투를 앞세워 키움 히어로즈에 완승했습니다.삼성은 오늘(7일) 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 키움과 홈 경기에서 6대 0으로 승리했습니다.삼성은 4연승을 거뒀고, 최하위 키움은 4연패에 빠졌습니다.원태인은 7이닝을 3피안타 2볼넷 6탈삼진 무실점으로 틀어막으며 시즌 첫 승(2패)을 거뒀습니다.사자 군단은 1회 키움 선발 박정훈의 제구 난조를 틈타 3득점 했습니다.선두 타자 김지찬이 스트레이트 볼넷으로 출루한 뒤 투아웃 1루에서 르윈 디아즈, 박승규, 류지혁이 세 타자 연속 안타를 쏟아내며 3대 0을 만들었습니다.2회엔 김도환의 좌중간 2루타와 김성윤의 볼넷으로 만든 투아웃 2루에서 최형우가 우전 적시타를 폭발해 4대 0으로 달아났습니다.원태인은 7회초까지 키움 타선을 무실점으로 막았고, 삼성은 7회말 공격에서 2점을 뽑아내며 승기를 잡았습니다.김도환, 김지찬의 연속 안타와 최형우의 자동 고의 4구 등으로 만든 원아웃 만루에서 디아즈가 밀어내기 볼넷, 박승규가 우익수 희생타를 기록해 6대 0으로 점수 차를 벌렸습니다.이후 삼성은 미야지 유라, 배찬승이 남은 이닝을 무실점으로 막으며 마침표를 찍었습니다.(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)