뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

프로야구 삼성, 키움 꺾고 4연승…원태인 7이닝 무실점 역투

유병민 기자
작성 2026.05.07 22:16 조회수
프로야구 삼성, 키움 꺾고 4연승…원태인 7이닝 무실점 역투
▲ 원태인

프로야구 삼성 라이온즈가 토종 에이스 원태인의 역투를 앞세워 키움 히어로즈에 완승했습니다.

삼성은 오늘(7일) 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한SOL KBO리그 정규시즌 키움과 홈 경기에서 6대 0으로 승리했습니다.

삼성은 4연승을 거뒀고, 최하위 키움은 4연패에 빠졌습니다.

원태인은 7이닝을 3피안타 2볼넷 6탈삼진 무실점으로 틀어막으며 시즌 첫 승(2패)을 거뒀습니다.

사자 군단은 1회 키움 선발 박정훈의 제구 난조를 틈타 3득점 했습니다.

선두 타자 김지찬이 스트레이트 볼넷으로 출루한 뒤 투아웃 1루에서 르윈 디아즈, 박승규, 류지혁이 세 타자 연속 안타를 쏟아내며 3대 0을 만들었습니다.

2회엔 김도환의 좌중간 2루타와 김성윤의 볼넷으로 만든 투아웃 2루에서 최형우가 우전 적시타를 폭발해 4대 0으로 달아났습니다.

원태인은 7회초까지 키움 타선을 무실점으로 막았고, 삼성은 7회말 공격에서 2점을 뽑아내며 승기를 잡았습니다.

김도환, 김지찬의 연속 안타와 최형우의 자동 고의 4구 등으로 만든 원아웃 만루에서 디아즈가 밀어내기 볼넷, 박승규가 우익수 희생타를 기록해 6대 0으로 점수 차를 벌렸습니다.

이후 삼성은 미야지 유라, 배찬승이 남은 이닝을 무실점으로 막으며 마침표를 찍었습니다.

(사진=삼성 라이온즈 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지