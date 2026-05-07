산림청장 SBS 보도한 '산불 카르텔' 문제 공식 사과

SBS의 '산불 카르텔' 문제 실태 보도와 관련해 박은식 산림청장이 오늘(7일) 공식 사과했습니다.박 청장은 산림법인 관리 부실 문제와 관련해 국민 여러분께 깊은 사과의 말씀을 드린다며 비정상적인 제도와 관행을 정상화하는데 만전을 기하겠다고 밝혔습니다.또, 일주일간 부실 의심 업체에 대한 긴급 조사를 실시하고, 이달 말까지 전국 산림법인을 대상으로 전수 점검을 진행하겠다고 덧붙였습니다.SBS는 앞서 산림기술자 자격증을 대여해 만든 부실 업체들이 입찰에 참여해 사업을 따낸 뒤 폐업하기를 반복하면서 산불 현장이 제대로 복원되지 않는 구조적인 문제에 대해 연속 보도했습니다.특히 산림청이 매년 실태 조사를 하면서도 국가 자격증 불법 대여와 같은 문제를 제대로 단속하지 못하는 상황을 현장 취재와 데이터 분석을 바탕으로 지적했습니다.