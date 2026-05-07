삼성전자 파업 전운에 노동부 중재 역할…중노위 사후 조정 타진

▲ 삼성전자 평택캠퍼스 앞에서 열린 투쟁 결의대회

삼성전자가 창사 이래 최대 규모 파업 위기에 직면한 가운데 노동 당국이 중재에 나섰습니다.고용노동부 등에 따르면 삼성전자를 담당하는 김도형 경기지방고용노동청장은 내일(8일) 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장과 면담할 예정입니다.이번 만남은 초기업노조 삼성전자지부가 오는 21일 총파업을 예고한 상황에서 노사 간 대화를 통해 협상을 독려하기 위해 마련됐습니다.노사 조정 업무를 맡은 중앙노동위원회도 삼성전자 노사를 상대로 사후조정 절차 참여를 제안한 것으로 전해졌습니다.사후조정은 조정이 종료된 뒤에도 노사 합의로 다시 조정을 진행하는 절차로, 중앙노동위원회가 중재자 역할을 맡아 교섭을 이어가게 됩니다.다만 절차 개시는 노사 양측이 모두 동의해야 가능합니다.삼성전자 노사의 성과급 지급 문제는 지난 3월 이미 조정 중지 결정이 내려졌지만, 노사가 사후조정에 동의할 경우 협상 테이블이 다시 마련될 수 있습니다.삼성전자 노사는 지난 2024년 첫 파업 당시에도 중앙노동위원회의 사후조정을 거친 바 있습니다.당시에는 최종 합의에는 이르지 못했지만, 이후 노사가 자율 교섭을 재개해 임금협약 잠정합의안을 도출했습니다.삼성전자 노사 갈등이 총파업 국면으로 확대되면서 정부 차원의 역할론도 커지고 있습니다.이재명 대통령은 지난달 30일 수석보좌관 회의에서 "일부 조직 노동자들이 자신만 살겠다고 과도한 요구나 부당한 요구를 해서 국민에게 지탄을 받게 된다면 해당 노조뿐 아니라 다른 노동자들에게도 피해를 주게 된다"고 말했습니다.대통령실은 특정 기업이나 노조를 지목한 것은 아니라는 입장이지만, 삼성전자 노조 파업 상황을 염두에 둔 발언이라는 해석도 나오고 있습니다.김영훈 고용노동부 장관도 오늘(7일) 열린 전국 기관장 회의에서 "삼성전자 노사는 진정성 있는 대화를 조속히 성사시켜 주기를 당부한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)