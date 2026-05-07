미국 석학 촘스키도 속았다…모든 게 가짜였던 학술상

▲ 존재하지 않는 국제문헌학회 홈페이지에 소개된 메달 모양

프랑스의 한 대학 교수가 존재하지 않는 국제 학술상을 만들어 스스로 수상하고 이를 기반으로 학계 명성을 쌓아 수사 대상에 올랐습니다.영국 BBC 방송에 따르면 프랑스 동부 프랑슈-콩테 지역의 브장송에서 근무하던 문학 교수 플로랑 몽타클레르에 대해 검찰 수사가 진행 중입니다.몽타클레르는 2016년 프랑스 하원에서 열린 시상식에서 노벨상급이라는 '문헌학 금메달'을 받으며 이름을 알리게 됐습니다.이 상은 미국 델라웨어주 루이스에 있는 '언어학 및 교육대학' 산하 100년 역사의 학술 단체인 '국제문헌학회'가 수여하며, 전 세계 약 200명의 학자로 구성된 심사위원단이 1967년부터 수상자를 선정해 왔다고 알려졌습니다.움베르토 에코와 같은 저명한 학자가 역대 수상자에 포함돼 있고, 프랑스인으로는 몽타클레르가 처음 선정됐다고 소개됐습니다.시상식에는 전직 장관과 국회의장, 노벨상 수상자들까지 참석해 상의 권위를 높였습니다.그러나 이 상은 가짜였습니다.미국 델라웨어주엔 같은 이름을 가진 대학이 없으며, 상을 수여했다는 '국제문헌학회' 역시 실체가 없었습니다.움베르토 에코가 이 상을 받은 적도 없습니다.이 모든 건 몽타클레르가 자신의 학문적 위상을 높이기 위해 꾸며낸 것으로 의심받고 있습니다.프랑스 일간 르몽드에 따르면 사건을 수사 중인 폴-에두아르 랄루아 검사는 "이건 엄청난 사기극"이라며 "마치 영화 시나리오를 보는 것 같다"고 평가했습니다.사기극은 브장송 지방 신문의 작은 기사에서 출발합니다.2015년 10월 지방 신문엔 '프랑슈콩테 출신, 곧 노벨상 수상자?'라는 기사가 실립니다.몽타클레르가 문헌학계 금메달 수상자 선정 과정에서 1차 심사를 통과한 후 최종 후보 5명 안에 들었다는 내용입니다.두 달 뒤 같은 매체엔 몽타클레르의 수상 소식이 실렸고, 이듬해엔 몽타클레르가 '국제문헌학회' 회장이 됐다는 기사가 났습니다.모두 몽타클레르가 기자에게 전달한 정보였습니다.몽타클레르는 심지어 2017년 수상자로 미국 언어학자 노엄 촘스키를 선정합니다.몽타클레르가 촘스키를 어떻게 설득했는지는 알려지지 않았으나 실제 촘스키는 2016년 말 프랑스 파리에 도착해 시상식에 참석합니다.이로써 학회의 위상과 신뢰도는 단번에 높아졌습니다.사기극이 꼬이기 시작한 건 몽타클레르가 2018년 수상자로 루마니아 학자 에우젠 시미온을 선택하면서입니다.루마니아인이 노벨상 격의 국제상을 받았다는 이 소식은 현지에 급속히 퍼졌고 한 문화 전문 매체가 이 상에 의심을 품고 '루마니아 아카데미를 속인 가짜 노벨상'이라는 기사를 실었습니다.이 기사를 토대로 루마니아 학계의 조사가 시작됐고 에우젠 시미온에 대한 메달 수여는 취소됐습니다.그러나 프랑스 내에서 루마니아 상황은 크게 알려지지 않았고 당사자인 몽타클레르는 이후에도 조용히 교수 생활을 이어갔습니다.전환점은 지난해 4월 찾아왔습니다.브장송 교육대학에서 몽타클레르가 가짜 뉴스를 주제로 강연할 예정이었는데, 한 교수가 과거 루마니아발 기사를 떠올려 대학 측에 알린 것입니다.대학 측은 몽타클레르의 강연을 취소하고 검찰에 신고했습니다.검찰은 올해 2월 몽타클레르의 자택을 압수수색했고 2016년 수여된 메달도 발견했습니다.몽타클레르는 이 메달을 자신이 파리의 한 보석상 사이트에서 250유로를 주고 직접 주문한 것이라고 털어놨습니다.검찰은 이 사건이 "거대한 허위 세계를 구축한 사례"라며 위조, 사기, 신분 도용 혐의 등으로 수사를 진행 중입니다.가짜 수상이 몽타클레르의 각종 이력이나 급여 인상 등에 영향을 미쳤는지도 수사 대상입니다.(사진=연합뉴스)