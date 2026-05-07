[날씨/XR] 밤사이 비 그쳐…"어버이날, 맑고 서늘해요"

오후부터 중부지방에 비가 내리고 있습니다.



비구름의 이동 속도가 빨라서 수도권은 비가 대부분 그쳤는데요.



충청 이남 지방을 중심으로 밤사이 비가 조금 더 내리다 모두 그치겠습니다.



오늘(7일) 서울은 하늘에 먹구름이 끼면서 낮 기온도 크게 오르지 못했는데요.



어버이날인 내일은 하늘은 맑게 드러나겠지만, 공기는 여전히 다소 서늘하겠습니다.



그 이유는 크게 두 가지 때문입니다.



먼저 첫 번째는 강한 바람이 불어서인데요.



오늘도 바람이 강하게 불기는 했지만, 내일은 바람의 방향이 차가운 북서풍으로 바뀌면서 실제 기온보다 체감하는 온도는 조금 더 낮겠습니다.



두 번째는 상층에 찬 공기 때문입니다.



보시는 것처럼 우리나라 약 5km 부근 상층에는 이렇게 영하 25도 안팎의 찬 공기가 지나가겠고요, 때문에 내일 전국적으로 낮 기온이 평년 수준에 못 미치겠습니다.



옷차림 유의하셔야겠습니다.



내일 하늘 표정은 차차 맑아지겠습니다.



다만 강원도는 오후 한때 산발적으로 약한 비가 내리겠습니다.



아침 기온은 서울 10도로 오늘과 비슷하게 출발하겠고요, 낮 기온도 서울은 20도로 오늘과 비슷하겠지만, 남부 지방은 오늘보다 5도 안팎에 크게 떨어지겠습니다.



이번 주말까지 맑은 날씨가 이어지면서 주말에는 낮 기온이 크게 오르겠고요, 다음 주 월요일에 또 오후 한때 중부지방에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)