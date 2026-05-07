국힘, 청와대 앞에서 "특검법 반대"…범여권서도 신중론

<앵커>



국민의힘 지도부가 오늘(7일) 청와대 앞에서 조작 기소 의혹 특검법은 이재명 정부의 독재 톨게이트라며 강하게 반발했습니다. 범여권 후보들 사이에서도 의혹 진상 규명은 필요하다면서도, 국민 눈높이를 고려해야 한다거나 위헌 소지는 없애야 한다는 신중론이 나왔습니다.



손형안 기자가 보도합니다.



<기자>



민주당이 발의한 '조작 기소 의혹 특검법안'의 철회를 요구하는 국민의힘은 오늘 청와대 앞으로 가서 지도부 회의를 열었습니다.



장동혁 대표는 특검에 이재명 대통령 관련 사건 등의 공소를 취소할 수 있는 권한을 주는 민주당 특검법안에 대해서 "범죄 지우기를 넘어 무소불위 독재의 시작"이라고 주장하며 맹비난했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 공소장을 뺏어다가 이재명이 직접 자기 손으로 찢어버리겠다는 것입니다. 이재명 독재로 가는 마지막 톨게이트입니다.]



민주당 박성준 의원이 어제 한 라디오 방송에서 '시민 10명 중 8∼9명은 공소 취소 뜻을 잘 모른다'고 했던 발언에 대해서도 "국민 다수를 무시하는 처사"라고 국민의힘은 쏘아붙였습니다.



민주당은 특검법안의 국회 처리를 일단 6·3 지방선거 이후로 미뤘는데, 범여권 후보들 가운데서도 신중론이 잇따랐습니다.



민주당에선 이광재 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 후보가 검찰의 조작 기소 의혹에 대한 실체적 진상 규명이 먼저라며 '국민 눈높이'를 강조했고,



[이광재/민주당 경기 하남갑 보궐선거 후보 (SBS 라디오 '김태현의 정치쇼') : 진상 규명을 하자는 부분은 저는 필요하다고 보는데, 그러나 나머지 내용은 진상 규명 이후에 우리가 국민과 눈높이에 맞춰서 처리하는 게 저는 맞다고 보지요.]



우상호 강원지사 후보는 아예 진상 규명을 특검으로 할지, 다른 방식으로 할지를 포함해 재논의해야 한다고 말했습니다.



조국혁신당의 조국 경기 평택을 국회의원 재선거 후보는 공소 취소는 내란 청산을 위해 필요하다면서도 "판사가 위헌이라고 생각해 헌법재판소로 보내면 문제가 커지니 위헌 소지가 없어야 한다"고 법안의 수정 필요성을 제기했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 이종정)