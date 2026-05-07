194명 피해, 모두 여성이었다…PC 고친다더니 벌인 짓

<앵커>



컴퓨터를 수리하는 척하며 사진을 빼돌려 성적 허위 영상물을 만든 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 이 남성은 부산 지역 학교와 유치원의 전산장비 수리를 담당해 왔고, 200명 가까운 교직원들이 피해를 당했습니다.



보도에 홍승연 기자입니다.



<기자>



경찰이 부산 중구의 한 고등학교에서 압수수색을 진행합니다.



전산장비를 관리하는 외부업체 직원 30대 A 씨가 사용하던 공간입니다.



A 씨는 지난 2021년 7월부터 지난해 9월까지 부산 관내 유치원과 초등학교, 고등학교에서 교직원들의 개인 사진과 영상 22만 개를 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.



PC 점검을 의뢰한 교직원이 자리를 비우면 로그인되어 있던 클라우드 계정에 접속해 개인 파일을 자기 USB에 저장했습니다.



A 씨는 이렇게 확보한 사진과 영상을 합성하는 방식으로 성적 허위 영상물 20개를 제작했습니다.



범행 대상이 된 유치원과 학교는 19곳, 확인된 피해자만 194명이나 되는데, 모두 여성입니다.



A 씨의 범행은 영상이 저장된 USB를 우연히 본 교직원이 경찰에 신고하면서 들통났습니다.



[이경민/부산경찰청 사이버범죄수사대장 : USB 주인을 찾아주려고 내용을 확인하는 과정에서 파일 내용을 보던 중에 개인정보가 유출된 문제가 있겠다 싶어서 학교 측과 의논을 해서 관할 경찰서에 고소를 한….]



A 씨는 또, 학교 내에서 교직원의 신체 부위를 45회에 걸쳐 몰래 촬영했던 걸로 조사됐습니다.



A 씨는 "궁금해서 그랬다" 면서 범행 사실을 시인한 것으로 전해졌습니다.



경찰은 피해자 사진이나 허위 영상이 인터넷에 유출된 정황은 없다고 밝혔습니다.



경찰은 정보통신망법과 성폭력처벌법 위반 등 혐의로 A 씨를 구속송치하고, 각 학교에 보안을 강화할 것을 권고했습니다.



(영상취재 : 박은성 KNN, 영상편집 : 김준희, 화면제공 : 부산경찰청)