이 대통령, 특목고 현황 묻고 "사회 부합하는 영재 성장 환경 필요"

▲ 이재명 대통령이 7일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 특수목적고가 현재 어떻게 운영되고 있는지를 참모들에게 물은 뒤 "어릴 때부터 뛰어난 능력을 보이는 학생들이 변화하는 사회의 필요와 요구에 부합하는 명실상부한 영재로 성장할 수 있도록 환경과 제도를 마련해야 한다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서 참모들로부터 '한국 교육이 입시 위주로 치우쳐 있다'는 취지의 보고를 받고서 이런 언급을 했다고 강유정 청와대 수석대변인이 브리핑에서 전했습니다.이 대통령은 이 자리에서 "사회가 달라지면 '영재'의 개념도 조금씩 달라지는 것 아니냐. 인공지능(AI) 분야 등에서의 영재 교육이 중요해지지 않겠나"라며 교육 환경을 이에 맞춰 조정해야 한다는 뜻을 밝혔습니다.아울러 이날 회의에서는 의대 졸업생 일정 비율을 특정 지역에서 의무 복무하도록 하는 지역의사제 도입, 비수도권 의대 정원 확대 등과 맞물려 교육을 목적으로 서울에 전입하는 인구가 감소세를 보인다는 내용의 보고도 이뤄졌습니다.이 대통령은 이와 관련해 "교육 분야의 수도권 집중 완화와 동시에 지방에서의 삶이 질이 나아지기를 바란다. 이를 위해 정책적 뒷받침을 이어가야 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)