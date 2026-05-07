기은세, 평창동 주택 공사 민폐 논란…이웃 항의에 직접 사과

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배우 기은세가 서울 종로구 평창동 단독주택 리모델링 공사 과정에서 인근 주민들에게 불편을 끼쳤다는 폭로가 잇따르자 직접 사과한 사실이 뒤늦게 알려졌다.최근 소셜미디어에서 평창동 부모님 집에 머물고 있다는 한 누리꾼은 "한 여배우가 몇 달째 수리 중인데 공사 차량이 골목을 점령해 차 한 대 지나가기도 버겁다"며 "공사 쓰레기와 먼지가 가득한데 청소도 제대로 되지 않고 있다"고 주장했다.이어서 해당 누리꾼은 "처음에는 4월 중순이면 끝난다고 했던 공사가 5월 중순으로 미뤄지더니 이제는 언제 끝날지 모른다고 말을 바꾸고 있다. 유명인이라는 이유로 주변의 희생을 당연하게 생각하는 특권 의식 아니냐."면서 "한 국내 기업에서 연예인 협찬을 해준다고 하더라."라고 비판하기도 했다.논란이 확산되자 기은세 측은 곧바로 이웃집에 직접 사과한 것으로 알려졌다. A씨는 추가 글을 통해 "기은세 측 관계자로부터 사과 메시지를 받았고, 직접 현장을 찾아 주차와 폐기물 문제를 개선하겠다는 약속을 받았다"고 덧붙였다.앞서 기은세는 유튜브 채널을 통해 평창동 단독주택 공사 과정을 공개한 바 있다. 영상에서 "노후 설비를 새로 하느라 공사가 많이 늦어지고 있고 비용도 예상보다 많이 올라 곤란한 상황"이라고 설명한 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)