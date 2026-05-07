민주 이훈기, 미 하원의원 54명에 친서 전달…"쿠팡, 한국 사회에 대한 책임은 당연"

▲ 민주당 이훈기 의원

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이훈기 민주당 의원이 미국 공화당 하원 의원 54명에게 쿠팡 사태와 관련된 사실 관계를 바로잡기 위해 서한을 전달했습니다.미국 의원들이 쿠팡을 구제하기 위해 주미 한국대사관에 전한 항의 서한에 대해 직접 대응하겠다는 취지입니다.이 의원은 오늘(7일) 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최근 쿠팡 관련 사안에 있어 미국 의회에 왜곡된 정보가 전달돼 결국 오해를 사는 일이 있었다"라며 "이번 친서를 통해 세 가지 핵심 사실을 정중히 전달했다"라고 밝혔습니다.이 의원은 쿠팡의 개인정보 유출 조사 결과 1만 배의 규모 차이가 있었던 점과 쿠팡은 차별받지 않고 오히려 국내기업보다 우대 받는다는 점, 그리고 쿠팡 성공 배경에 한국인의 도덕성이 존재하는 만큼 한국 사회의 가치와 입장을 존중하는 것이 쿠팡의 지속가능한 경영과 직결된다는 점을 강조했다고 말했습니다.이 의원은 SK텔레콤 정보 유출 사고 때도 엄중한 조치를 취했다는 점을 설명했습니다.이 의원은 "SK 텔레콤의 2,324만 건 정보 유출 사고 당시 정부는 사고 인지 5일 만에 현장조사를 실시했고 50일간의 영업정지라는 강력한 조치를 단행했다"라고 했습니다.그러면서 "자국 최대 기업에 대해서도 이토록 신속하고 단호했던 반면 쿠팡은 사건 발생 이후 5개월이 경과했음에도 아직 어떠한 과징금이나 행정 처분도 받지 않았다"라고 덧붙였습니다.이 의원은 특히 "이번 사안과 관련해 한미 양국의 통상 협력이 개별 기업의 왜곡과 로비로 인해 부정적인 영향을 받는 것을 원치 않는다"라며 "70년 피와 땀의 산물인 한미동맹이 사태를 이 지경으로 몰고도 사과 한 마디 없는 김범석 쿠팡 의장 때문에 무너져선 안 된다"라고 강조했습니다.