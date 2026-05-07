지드래곤, 에스파 컴백 지원사격…신곡 'WDA' 피처링 참여

가수 지드래곤이 에스파의 컴백 앨범에 피처링으로 참여하는 것으로 전해졌다.



오는 11일 오후 6시 공개되는 에스파의 새 앨범 선공개곡 'WDA(Whole Different Animal)'에 피처링으로 참여한다는 소식은 KBS 뮤직 비디오 심의 문서가 외부로 알려지면서 공개됐다.



'WDA'는 에스파가 오는 29일 발매하는 정규 2집 LEMONADE의 선공개 곡이다. 당초 에스파 측은 곡 제목과 발매 일정만 공개했으나, 방송사 심의 과정에서 지드래곤의 참여 사실이 알려진 것.



에스파와 지드래곤의 협업은 이번이 처음이 아니다. 에스파 멤버 카리나는 지난해 2월 공개된 지드래곤의 정규 3집 Übermensch 타이틀곡 'TOO BAD' 뮤직비디오에 깜짝 출연했으며, 이후 에스파가 지드래곤이 출연한 MBC 예능프로그램 '굿데이'에 출연하며 연이어 화제를 모았다



한편 에스파의 새 앨범 'LEMONADE'는 지난 2024년 발표한 Armageddon 이후 약 2년 만에 선보이는 정규 음반이다. 총 10곡이 수록되며, 선공개곡 'WDA'를 시작으로 에스파 세계관의 새로운 챕터를 예고했다.



앨범은 오는 29일 오후 1시 공개된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)