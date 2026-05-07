뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 미국 기업 재택근무망 북한에 다 털렸다…'핵 자금' 대는 '노트북 농장' 정체

김지욱 기자
작성 2026.05.07 17:31 조회수
PIP 닫기
북한 IT 노동자들의 미국 기업 위장 취업을 도운 미국 국적자 2명이 미 법원에서 실형을 선고받았습니다.

미 법무부는 현지 시각 6일 보도자료를 통해 북한 IT 인력들의 불법 위장 취업을 지원한 혐의로 미국 시민권자인 매튜 아이작 누트와 에릭 은테케레제 프린스가 각각 징역 18개월을 선고받았다고 밝혔습니다.

미국 내 이른바 '노트북 농장' 운영자들에 대한 7·8번째 선고 사롑니다.

노트북 농장은 훔치거나 위조한 미국인 신분증을 이용해 북한 노동자들을 미국 기업의 IT 일자리에 취업시킨 뒤 이들이 원격으로 미국 내 노트북에 접속해 해당 업무를 할 수 있게 하는 방식으로 운영됩니다.

미 법무부에 따르면 이들은 미국 기업들이 원격 근무용으로 보낸 회사 노트북을 자택에서 대신 받았습니다.

그리고 노트북에 원격 접속 프로그램을 설치해 북한 인력들이 중국 등 해외에 있음에도 미국 내에서 근무 중인 것처럼 꾸몄습니다.

노트북을 보낸 미국 기업들은 북한 노동자들이 피고인들의 주소지에서 근무하고 있다고 믿었던 것으로 파악됐습니다.

법무부에 따르면 이들의 범행은 미국 기업 약 70곳에 피해를 줬으며, 북한은 이를 통해 120만 달러, 한화로 약 17억 원 이상의 수익을 올린 것으로 조사됐습니다.

미 당국은 해당 자금이 북한 무기 프로그램에 사용된 것으로 보고 있습니다.

존 아이젠버그 법무부 국가안보 담당 차관보는 "이번 선고는 미국 기업 네트워크에 침투하고 미국 기업들을 발판 삼아 이익을 얻으려는 북한의 불법적 시도를 가능하게 한 이들에게 책임을 묻는 것"이라고 설명했습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 이다인, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지