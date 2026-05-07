[자막뉴스] 미국 기업 재택근무망 북한에 다 털렸다…'핵 자금' 대는 '노트북 농장' 정체

북한 IT 노동자들의 미국 기업 위장 취업을 도운 미국 국적자 2명이 미 법원에서 실형을 선고받았습니다.



미 법무부는 현지 시각 6일 보도자료를 통해 북한 IT 인력들의 불법 위장 취업을 지원한 혐의로 미국 시민권자인 매튜 아이작 누트와 에릭 은테케레제 프린스가 각각 징역 18개월을 선고받았다고 밝혔습니다.



미국 내 이른바 '노트북 농장' 운영자들에 대한 7·8번째 선고 사롑니다.



노트북 농장은 훔치거나 위조한 미국인 신분증을 이용해 북한 노동자들을 미국 기업의 IT 일자리에 취업시킨 뒤 이들이 원격으로 미국 내 노트북에 접속해 해당 업무를 할 수 있게 하는 방식으로 운영됩니다.



미 법무부에 따르면 이들은 미국 기업들이 원격 근무용으로 보낸 회사 노트북을 자택에서 대신 받았습니다.



그리고 노트북에 원격 접속 프로그램을 설치해 북한 인력들이 중국 등 해외에 있음에도 미국 내에서 근무 중인 것처럼 꾸몄습니다.



노트북을 보낸 미국 기업들은 북한 노동자들이 피고인들의 주소지에서 근무하고 있다고 믿었던 것으로 파악됐습니다.



법무부에 따르면 이들의 범행은 미국 기업 약 70곳에 피해를 줬으며, 북한은 이를 통해 120만 달러, 한화로 약 17억 원 이상의 수익을 올린 것으로 조사됐습니다.



미 당국은 해당 자금이 북한 무기 프로그램에 사용된 것으로 보고 있습니다.



존 아이젠버그 법무부 국가안보 담당 차관보는 "이번 선고는 미국 기업 네트워크에 침투하고 미국 기업들을 발판 삼아 이익을 얻으려는 북한의 불법적 시도를 가능하게 한 이들에게 책임을 묻는 것"이라고 설명했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이다인, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)