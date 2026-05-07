정진석, 공주·부여·청양 보궐 공천 신청 철회

▲ 정진석 전 대통령 비서실장

정진석 전 대통령 비서실장이 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보 신청을 철회했습니다.정 전 실장은 오늘(7일) 자신의 소셜미디어에서 "저도 고통이지만 당도 많이 고통스러울 것"이라며 "6·3 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보신청을 철회하겠다"는 입장을 밝혔습니다.그러면서 "제 출마가 당의 결속을 해치거나 거대 권력의 독주를 막아낼 당의 동력을 약화시킨다면 그 길을 멈추겠다"면서, "이름없는 평당원으로 돌아가 백의종군 할 것"이라고 강조했습니다.앞서 국민의힘 공천관리위원회는 오늘 충남 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 공천을 신청한 정진석 전 실장에게 면접 일정을 통보했습니다.박덕흠 공관위원장은 "오후 3시에 시작된 윤리위 결과를 보고 통과되면 공관위가 오후 5시 10분에 정 전 실장에 대한 면접을 하겠다고 본인에게 통보했다"고 밝혔습니다.이에 따라 윤리위는 여의도 당사에서 비공개 회의를 열고 정 전 실장에 대한 선거 출마 자격을 부여할지 여부에 대해 논의를 해 왔습니다.(사진=연합뉴스)