"멕시코 청년들이 가장 사랑하는 그룹"…방탄소년단, 현지 언론이 대서특필

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멕시코 언론매체가 멕시코 대통령의 공식 초청을 받고 대통령실을 방문한 방탄소년단의 소식을 집중 조명했다.하이브에 따르면 방탄소년단은 6일(현지시간) 멕시코시티에 위치한 대통령실에서 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 만났다. 이번 방문은 셰인바움 대통령의 공식 초청으로 성사됐으며, 약 40분 동안 진행됐다. 이날 대통령궁 앞 소칼로 광장에는 약 5만 명의 인파가 운집했고, 멤버들이 발코니에 모습을 드러내자 현장은 거대한 함성과 환호로 들썩였다.셰인바움 대통령은 "많은 멕시코 시민들이 오랫동안 방탄소년단의 공연을 기다려왔다"며 환영 인사를 전했다. 멕시코 정부는 BTS를 '귀빈 방문객'으로 예우하며 기념패도 전달했다. 기념패에는 BTS가 음악을 통해 멕시코 청년들에게 영감을 주고, 존중과 공감, 다양성, 평화의 문화를 바탕으로 공동체 형성에 기여했다는 내용이 담겼다.현지 언론은 이날 이벤트를 앞다퉈 보도했다. 일간지 엘 파이스 멕시코는 "ARMY가 소칼로를 점령했다"는 표현을 사용하며 수만 명의 팬들이 대통령궁 앞 광장을 가득 메운 현장을 집중 조명했다. 해당 매체는 방탄소년단이 클라우디아 셰인바움 대통령과 함께 발코니에 등장한 약 7분 동안 광장이 함성과 눈물로 뒤덮였다고 묘사했다.또 엘 우니베르살, 밀레니오, 엑셀시오르 등 멕시코 주요 일간지들도 대통령과의 공식 만남과 '귀빈 방문객' 예우, 소칼로 광장에 운집한 팬들의 열기를 비중 있게 보도했다. 일부 매체는 방탄소년단을 "멕시코 청년 세대가 가장 사랑하는 글로벌 그룹"이라고 표현했으며, 셰인바움 대통령의 "BTS의 음악과 가치가 멕시코와 한국을 연결한다"는 발언을 주요 헤드라인으로 내세우기도 했다.셰인바움 대통령은 만남 이후 자신의 소셜미디어에 "멕시코 청년들이 가장 사랑하는 그룹 중 하나인 BTS를 기쁘게 맞이했다"며 "방탄소년단의 음악과 이들이 전하는 가치는 멕시코와 대한민국을 하나로 이어준다"고 적었다. 이어 BTS의 음악이 평화와 포용의 문화를 장려하는 긍정적인 메시지를 전한다고 평가했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)