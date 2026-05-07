뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[성민종합정치] 성한용 "민주, '특검에 공소취소' 조항 삭제할 것"…허민 "이 대통령, 선거 후 실행하라는 지침 내려"

이혜미 기자
작성 2026.05.07 16:03 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------

● "공소취소 특검" 총공세
성한용 / 한겨레 선임기자
"'공소취소 특검법' 논란, '친명 호소인'들의 과욕이 빚은 참사"

허민 / 문화일보 전임기자
"장동혁 '공소취소 특검' 공세, 여론 돌아섰다고 판단한 듯"

● "지선 이후로" 일단 후퇴
성한용 / 한겨레 선임기자
"정청래, 태도 오만해 보여‥김부겸·우상호 쓴소리 귀 기울여야"

허민 / 문화일보 전임기자
"이 대통령, 사법리스크 해소·선거 승리 둘 다 노린 것"
"자기 재판에 개입한 권력자들 말로 좋지 않아‥'워터게이트 사건'이 사례"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이혜미 기자 사진
이혜미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지