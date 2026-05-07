[성민종합정치] 성한용 "민주, '특검에 공소취소' 조항 삭제할 것"…허민 "이 대통령, 선거 후 실행하라는 지침 내려"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------
● "공소취소 특검" 총공세
성한용 / 한겨레 선임기자
"'공소취소 특검법' 논란, '친명 호소인'들의 과욕이 빚은 참사"
허민 / 문화일보 전임기자
"장동혁 '공소취소 특검' 공세, 여론 돌아섰다고 판단한 듯"
● "지선 이후로" 일단 후퇴
성한용 / 한겨레 선임기자
"정청래, 태도 오만해 보여‥김부겸·우상호 쓴소리 귀 기울여야"
허민 / 문화일보 전임기자
"이 대통령, 사법리스크 해소·선거 승리 둘 다 노린 것"
"자기 재판에 개입한 권력자들 말로 좋지 않아‥'워터게이트 사건'이 사례"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
댓글