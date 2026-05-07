종합특검, 검찰 내부망 압수수색 재개…심우정 계엄 관여 의혹

▲ 서울 서초구 대검찰청의 모습

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합 특별검사팀이 오늘(7일) 심우정 전 검찰총장이 12·3 비상계엄에 관여했다는 의혹과 관련해 검찰 내부망 이프로스 서버에 대한 압수수색을 재개한다고 밝혔습니다.특검팀은 이날 오후 2시부터 권영빈 특검보의 현장 지휘하에 광주광역시 소재 국가정보자원관리원 광주센터에서 압수수색 영장 집행을 재개할 예정입니다.특검팀은 "심 전 총장의 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의와 관련해 지난번 야간에 중지했던 압수수색 영장 집행을 재개하는 것"이라고 설명했습니다.앞서 특검팀은 지난달 24일부터 이프로스 서버에 대한 압수수색을 이어왔습니다.대검 이프로스 서버 전체를 대상으로 압수수색 영장이 집행된 것은 이번이 처음입니다.특검팀은 심 전 총장이 박성재 전 법무부 장관 지시로 계엄 당시 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 것으로 의심하고 있습니다.이번 강제수사를 통해 작년 3월 검찰이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정에 대해 즉시항고 포기를 결정한 경위도 확인한다는 방침입니다.(사진=연합뉴스)