민주당 인천·경기·제주 후보 집결…정청래 "지선 승리해 내란 불씨 꺼야"

▲ 더불어민주당 정청래 대표(가운데)가 7일 오전 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 제9회 전국동시지방선거 인천·경기·제주 공천자대회에서 후보들과 기념촬영하고 있다.

민주당 정청래 대표는 오늘(7일) 6·3 지방선거와 관련해 "'윤석열 공천'을 통해 아직 내란에 대해 반성하지 않는 국민의힘에 국민의 준엄한 심판이 있을 것"이라고 말했습니다.정 대표는 이날 경기 고양시 킨텍스에서 열린 '인천·경기·제주 공천자 대회'에서 "내란의 불씨는 꺼지지 않았고, 내란의 잔불이 곳곳에서 준동하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "12·3 비상계엄 내란을 극복하는 과정에서 헌법과 민주주의를 파괴했던 내란 세력을 척결하고 온 국민이 빛의 혁명을 통해서 자랑스러운 이재명 정부를 출범시켰다"며 "세계가 깜짝 놀랄 K-민주주의 회복력을 보여줬다"고 말했습니다.이어 "우리가 (지방선거에서) 승리해야 내란의 불씨를 완전히 끄고, 완전한 대한민국 국가 정상화의 길로 나간다"며 "전국 어디든 골고루 잘 사는 그런 대한민국을 만들겠단 우리의 다짐이 지선 승리로 나타나기를 기대한다"고 밝혔습니다.아울러 "목표는 높게, 자세는 낮게 (하고) 항상 국민 눈높이에서 겸손하게 현장 속으로 달려 나가서 반드시 승리를 일궈내시길 바란다"며 "대한민국 국가 정상화 일 잘하는 지방정부를 우리가 완성하자"고 강조했습니다.정 대표는 이날 인천·경기·제주 지역에 출마하는 자당 후보 340여 명에게 공천장을 수여했습니다.행사에는 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보, 위성곤 후보도 참석했고, 또 인천 국회의원 보궐선거에 출마하는 송영길 연수갑 후보, 김남준 계양을 후보도 자리에 함께했습니다.(사진=연합뉴스)