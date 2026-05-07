비만약이 항암제 제쳤다…세계 의약품 매출 1위 '마운자로'

미국 제약사 일라이 릴리의 비만·당뇨 치료제 '마운자로(Mounjaro)'가 머크의 항암제 '키트루다(Keytruda)'를 밀어내고 세계에서 가장 많이 팔리는 의약품 자리에 올라섰습니다.



블룸버그통신은 오늘(7일) 각 회사의 실적을 집계한 결과, 마운자로가 올해 1분기에만 87억 달러(약 12조 6,000억 원)의 매출을 올리며 79억 달러에 그친 키트루다를 앞질렀다고 보도했습니다.



이로써 키트루다는 2023년 자가면역질환 치료제 '휴미라'를 제치고 왕좌를 차지한 지 약 3년 만에 1위 자리를 내주게 됐습니다.



동일 성분인 티르제파타이드를 사용하는 릴리의 또 다른 비만치료제 '젭바운드' 실적까지 합산하면 격차는 더욱 확연해집니다.



두 제품의 2025년 합산 매출 전망치는 365억 달러로, 같은 기간 키트루다의 예상 매출인 316억 달러를 크게 상회할 것으로 보입니다.



시장 전문가들은 이번 순위 변화를 글로벌 제약 시장의 무게중심이 '암 치료'에서 '비만 및 삶의 질 개선'으로 이동하는 상징적인 사건으로 보고 있습니다.



에반 세이거먼 BMO캐피털마켓 전무는 "'키트루다 시대'에서 '티르제파타이드 시대'로의 전환은 당연한 수순"이라고 말했습니다.



그는 암 치료제 시장과 비만·당뇨 치료제 시장은 본질적으로 다르다고 설명했습니다.



키트루다는 2014년 승인 당시 시한부 판정을 받은 암 환자의 생명을 연장하는 혁신 치료제였고 가격도 그에 맞게 책정됐습니다.



반면 티르제파타이드는 생명을 직접 위협하지는 않지만 삶의 질을 크게 떨어뜨리는 비만 환자 수백만 명에게 상대적으로 저렴한 선택지를 제공하고 있다는 것입니다.



릴리의 성장세는 경쟁사인 노보 노디스크의 오젬픽이나 위고비보다 시장 진입이 늦었음에도 불구하고 멈추지 않고 있습니다.



전 세계적인 의약품 공급 부족과 복제약 출시, 정책적 약가 인하 압박 속에서도 독보적인 매출 신기록을 세우고 있는 점이 이를 뒷받침합니다.



반면, 2028년 특허 만료를 앞둔 머크는 키트루다를 이을 새로운 신약 공급라인을 확충하는 데 주력하고 있습니다.



비만 치료제는 아직 만료 대상에 포함되지 않은 상태입니다.