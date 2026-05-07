뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[현장영상] "살려주세요" 여자 화장실에 들어가 있던 남성이 무차별 폭행

작성 2026.05.07 17:43 조회수
PIP 닫기
지난 4월, 수원역 인근에 있는 한 술집의 여자 화장실에서 폭행 사건이 일어났습니다.

가해자는 30대 남성으로, 술에 취한 상태에서 여자 화장실에 들어갔습니다. 화장실 칸 안에서 나오던 그는, 밖에 있던 여성과 마주쳤고 이내 아무런 망설임도 없이 눈앞에 서 있던 여성의 얼굴을 폭행했습니다.

갑작스레 당한 폭행으로 뇌진탕까지 진단받았다는 피해 여성. 하지만, 이토록 무차별 폭행을 가한 남성은 범행 이후에도 태연하게 자리로 돌아가 술을 마신 것으로 전해집니다.

남성은 대체 왜 여자 화장실에 들어가 있었으며, 왜 여성을 폭행했던 걸까요. 그날의 긴박했던 순간을 현장영상에 담았습니다.

(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 김혜주 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지