[현장영상] "살려주세요" 여자 화장실에 들어가 있던 남성이 무차별 폭행

지난 4월, 수원역 인근에 있는 한 술집의 여자 화장실에서 폭행 사건이 일어났습니다.



가해자는 30대 남성으로, 술에 취한 상태에서 여자 화장실에 들어갔습니다. 화장실 칸 안에서 나오던 그는, 밖에 있던 여성과 마주쳤고 이내 아무런 망설임도 없이 눈앞에 서 있던 여성의 얼굴을 폭행했습니다.



갑작스레 당한 폭행으로 뇌진탕까지 진단받았다는 피해 여성. 하지만, 이토록 무차별 폭행을 가한 남성은 범행 이후에도 태연하게 자리로 돌아가 술을 마신 것으로 전해집니다.



남성은 대체 왜 여자 화장실에 들어가 있었으며, 왜 여성을 폭행했던 걸까요. 그날의 긴박했던 순간을 현장영상에 담았습니다.



(취재: 노대영 / 구성: 양현이 / 영상편집: 김혜주 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)