방탄소년단 뜨자 멕시코 대통령궁 앞 인산인해…셰인바움 대통령도 직접 환영

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멕시코에서 월드투어 공연을 앞둔 방탄소년단이 멕시코 대통령의 공식 초청을 받아 대통령실을 방문하는 등 국빈급 환영을 받았다.클라우디아 쉐인바움 멕시코 대통령은 6일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 BTS 멤버들과 함께 찍은 사진을 공개하며 환영 메시지를 남겼다.셰인바움 대통령은 스페인어로 "멕시코 젊은 세대에게 가장 사랑받는 그룹 중 하나인 BTS를 기쁘게 맞이한다. 음악과 가치가 멕시코와 한국을 이어준다."라고 적으며 각별한 환대를 드러냈다.공개된 사진에는 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 등 BTS 멤버 7인이 멕시코 대통령과 함께 대통령궁 내부에서 기념 촬영하는 모습이 담겼다. 멤버들은 클래식한 수트를 차려입고 등장해 눈길을 끌었다.현지 언론과 팬들에 따르면 방탄소년단 멤버들은 이날 멕시코시티 국립궁전에서 대통령과 면담을 가진 뒤 대통령궁 발코니에 올라 팬들과 직접 인사를 나눴다. 대통령궁 앞 소칼로 광장에는 수많은 팬들이 몰려들어 BTS를 연호했고, 멤버들이 모습을 드러내자 현장은 거대한 함성과 환호로 뒤덮였다.제이홉은 양팔을 활짝 벌리며 분위기를 이끌었고, 진과 정국은 몸을 앞으로 기울이며 팬들과 적극적으로 호흡했다. RM과 뷔는 차분한 미소와 함께 손을 흔들며 여유로운 모습을 보였다. 또한 멤버들은 마이크를 통해 "사랑합니다", "멕시코 최고!", "또 만나자" 등의 스페인어 인사를 전하며 현지 팬들과 교감했다.앞서 셰인바움 대통령은 지난 1월에도 BTS의 멕시코 공연과 관련해 "멕시코 청년들의 오랜 염원이었던 역사적인 순간"이라고 언급한 바 있다. BTS의 컴백 월드투어 티켓 경쟁이 과열되자 한국 정부에 공연 추가 개최를 요청하기도 했다.멕시코시티 상공회의소는 BTS 공연으로 약 1억 750만 달러(한화 약 1557억 원) 규모의 경제 효과가 발생할 것으로 전망했다.한편 BTS는 7일과 9~10일 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 총 3회 공연을 펼친다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)