여고생 '무차별' 살해범 영장심사 출두…"씻을 수 없는 죄지어"

▲ 7일 오전 광주 동구 광주지방법원에서 '무차별 살인' 피의자 장모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법정으로 이동하고 있다

한밤중 도심 거리에서 일면식 없는 여고생을 살해하고 남고생에게 중상을 입힌 20대 청년이 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받았습니다.살인 및 살인미수 등 혐의로 체포된 장 모(24) 씨는 오늘(7일) 오전 광주지방법원에서 열린 영장실질심사에 출석했습니다.장 씨는 호송차에서 내려 법정으로 이동하며 '피해자에게 하고 싶은 말이 있느냐' 등 기자들 질문에 "정말 죄송합니다. 씻을 수 없는 죄를 지어서 정말 죄송합니다"라고 답했습니다.또 '왜 여학생을 공격했나'라는 물음에는 "여학생인 것을 알고 살해한 것은 아니다. 계획 안 했다"라고 말했습니다.상의에 달린 모자와 검은색 마스크로 얼굴을 가린 장 씨는 맨발에 슬리퍼 차림이었습니다.장 씨는 지난 5일 0시 11분 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 A(17) 양을 흉기로 찔러 살해하고, 다른 고교생 B(17) 군에게도 흉기를 휘두른 혐의로 체포됐습니다.일면식 없는 학생들에게 흉기를 휘두른 이유로 장 씨는 "사는 것이 재미가 없어서 자살을 고민하던 중 범행을 결심했다"고 진술했습니다.장래 희망이 응급구조사였던 A 양은 홀로 귀가하다가 참변을 당했고, 오늘 영면에 들었습니다.B 군은 인근을 지나던 중 여성의 비명이 들리자 도움을 주려고 사건 현장에 갔다가 피해를 봤습니다.경찰은 장 씨의 신상정보 공개 여부를 심의할 예정이며, 사이코패스(반사회적 인격장애) 진단 검사도 실시하기로 했습니다.(사진=연합뉴스)