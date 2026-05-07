세종시 도심 새벽부터 멧돼지 세 마리 출몰…두 마리 사살

▲ 도심 멧돼지 포획 중인 119 대응단

오늘(7일) 세종시 도심에서 새벽부터 멧돼지 세 마리가 출몰했다가 출동한 소방당국에 의해 두 마리가 사살됐습니다.세종소방본부에 따르면 오늘 오전 1시 32분부터 고운동 일대에 멧돼지 세 마리가 돌아다닌다는 신고가 처음 들어왔습니다.멧돼지가 고운동을 지나 다정동, 새롬동, 나성동 일대 도심 중심부로 이동하면서 오전 7시까지 목격 신고가 7건 접수됐습니다.멧돼지 출몰 소식에 경찰과 소방당국은 등교 시간대 안전사고가 발생하지 않도록 인력을 투입해 포획에 나섰습니다.소방당국이 멧돼지 한 마리를 다정동 아파트 단지 방음벽 주변에서 사살하는 사이 두 마리는 달아났습니다.달아난 멧돼지 중 한 마리는 나성동 한 상가 지하 주차장으로 들어간 것이 목격됐습니다.포획단은 상가 차량 출입구를 폐쇄한 후 지하 2층 승강기 주변에서 멧돼지를 추가로 사살했습니다.소방당국은 최초 목격된 멧돼지 세 마리 중 두 마리는 사살되고 나머지 한 마리는 도심지 밖으로 달아난 것으로 보고 인력을 철수했습니다.이 과정에서 인명피해는 발생하지 않았지만, 상가 지하 승강기 입구 자동문이 일부 파손됐습니다.최근 도심에서 멧돼지 출몰이 잇따르면서 세종소방본부는 오늘 도심 주택가에서 멧돼지 대응 합동 훈련을 진행했습니다.대형 멧돼지가 도심이 출몰한 것을 가정해 수색, 시민대피, 포획 등의 단계별 과정을 점검했습니다.이장주 대전소방본부 119대응과장은 "멧돼지는 돌발 행동이 잦아 기관 간 유기적인 협력이 중요하다"며 "구축된 협력 체계를 바탕으로 시민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=세종시 제공, 연합뉴스)