'그녀가 돌아온 날'…홍상수 34번째 영화 개봉

<앵커>



개봉 영화 소식입니다. 이번 주에는 올해 베를린국제영화제에 초청됐던 홍상수 감독의 신작과 팝스타 빌리 아일리시의 콘서트 영화 등이 개봉했습니다.



이주형 기자입니다.



<기자>



[모탈 컴뱃2 / 감독 : 사이먼 맥쿼이드 / 주연 : 칼 어번, 아델라인 루돌프, 루이스 탄]



'모탈 컴뱃2'는 90년대 미국을 중심으로 큰 인기를 끌었던 격투 게임 '모탈 컴뱃'의 실사 영화판 속편입니다.



왕년의 할리우드 스타가 지구의 운명을 건 죽음의 토너먼트에 불려 가서 동료 전사들과 함께 궁극의 악 샤오 칸에 맞서 싸운다는, 그야말로 게임 같은 이야기입니다.



결국 볼거리는 각 캐릭터들이 자신만의 무기로 벌이는 격투 신입니다.



모탈 컴뱃 시리즈의 특징은 패배는 곧 죽음, 그것도 잔인한 죽음으로 이어진다는 것.



청소년 관람불가 등급 영화입니다.



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[그녀가 돌아온 날 / 감독 : 홍상수 / 주연 : 송선미]



영화 '그녀가 돌아온 날'과 함께 홍상수 감독이 다시 돌아왔습니다.



해마다 꼬박꼬박 한두 편의 영화를 발표하고 있는 홍상수 감독의 34번째 영화로, 홍감독은 이 영화로 지난 2월 베를린국제영화제에 7년 연속 초청된 바 있습니다.



이혼한 뒤 오랜만에 독립 영화로 복귀한 여배우가 기자 세 명과 각각 따로 인터뷰하며 나누는, 비슷하면서도 조금씩 다른 대화가 영화 내용의 대부분입니다.



홍 감독이 각본, 감독, 촬영, 편집, 음악까지 도맡았습니다.



고도의 협업인 영화에서 이렇게 한다는 건 홍감독의 영화에서는 기대해서는 안 되는 게 있다는 말이고, 그 말은 거꾸로 기대할 다른 뭔가가 있다는 말이기도 합니다.



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[빌리 아일리시-히트 미 하드 앤 소프트:더 투어 / 감독 : 제임스 카메론, 빌리 아일리시]



'빌리 아일리시-히트 미 하드 앤 소프트:더 투어'는 Z세대의 아이콘 빌리 아일리시의 월드 투어 공연을 담은 콘서트 영화입니다.



지난해 7월, 영국 맨체스터에 있는 유럽 최대 실내 공연장에서 열린 콘서트를 3D 영상에 담았습니다.



현존하는 영화감독 중 3D 기술에 가장 일가견이 있는 제임스 카메론 감독이 빌리 아일리시와 공동 연출했습니다.



특수 제작된 3D 카메라 10여 대와 원격 조종 로봇 카메라 등이 콘서트 현장과 관객의 거리를 좁힙니다.



(영상편집 : 김병직)