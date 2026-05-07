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세계 무대 데뷔 40주년…조수미 "감사, 스스로 대견"

김수현 문화전문기자
작성 2026.05.07 12:41 조회수
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<앵커>

소프라노 조수미 씨가 세계 무대 데뷔 40주년을 맞았습니다. 기념 앨범 발매와 콘서트뿐 아니라 조수미 씨의 이름을 딴 국제 성악콩쿠르도 올해 두 번째 개최를 준비하고 있습니다.

김수현 문화예술 전문기자가 전해드립니다.

<기자>

조수미 씨는 1986년 이탈리아 트리에스테 베르디 극장에서 오페라 '리골레토'의 질다 역으로 데뷔했습니다.

데뷔 40주년을 맞은 조수미 씨는 40년 전의 자신에게 이런 말을 해주고 싶다고 했습니다.

[조수미/소프라노 : 정말 감사하다는 생각, 그다음에 두 가지는 장하다 조수미, 잘 왔다, 너무 대견하다, 이런 생각을 하게 되네요.]

40주년 기념 앨범의 제목은 '컨티뉴엄(CONTINUUM)'. 라틴어로 '계속', '진행 중'이라는 뜻입니다.

SM엔터테인먼트 산하 클래식 레이블 SM클래식스와 전속 레코딩 계약을 맺고 처음 낸 앨범으로, 케이팝 그룹 엑소의 수호와 함께 한 듀엣곡도 수록됐습니다.

[조수미/소프라노 : (SM의) 전 세계적인 글로벌한 커넥션이 우선 굉장히 저한테는 중요했고, SM이 갖고 있는 엄청난 콘텐츠를 통해서 좀 더 많은 분들에게 클래식을 더 알릴 수 있고.]

데뷔 40주년 기념 콘서트는 부모님의 고향인 창원을 시작으로 전국 20여 개 도시에서 펼쳐집니다.

오는 7월에는 제2회 조수미 국제성악콩쿠르가 프랑스에서 열립니다.

조수미 씨는 오랜 세월 국제무대에서 성공적인 활동을 이어온 원동력으로 '진실함'을 꼽았습니다.

[조수미/소프라노 : 굉장히 중요한 포인트가 뭐냐면, 진실은 통한다. 친절함과 정직함과 진실함이 그게 굉장히 좋더라고요. 그렇게 살려고 노력을 해야 되고.]

또 미래를 향한 목표로는 끊임없이 정진하는 성악가가 되는 것, 후배 양성, 그리고 클래식에 대한 편견을 깨는 것, 이 세 가지를 꼽았습니다.

지난 40년에 대한 회고를 넘어, 미래를 바라보는 조수미 씨의 음악은 컨티뉴엄이라는 앨범 제목처럼 계속 진행 중입니다.

(영상편집 : 김종미, VJ : 오세관, 사진·영상제공 : SM엔터테인먼트)
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