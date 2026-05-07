오늘 개헌안 표결…국민의힘 반대에 통과는 불투명

<앵커>



오늘(7일) 국회에서는 헌법 개정안에 대한 표결이 진행됩니다. 국민의힘이 '선거용 개헌'이라고 반대하고 있어 본회의 통과 여부는 불투명한데 민주당은 양심이 있다면 표결에 참여하라고 압박했습니다.



하정연 기자의 보도입니다.



<기자>



국민의힘을 뺀 원내 6개 정당이 공동발의한 헌법개정안이 오늘 오후 국회 본회의 표결대에 오릅니다.



개헌안에는 부마민주항쟁과 5·18민주화운동 정신을 헌법 전문에 수록하고 대통령의 계엄 선포에 대한 국회 통제를 강화하는 내용이 담겼습니다.



개헌안이 본회의 문턱을 넘으려면 재적 국회의원 3분의 2인 191명 이상의 동의가 필요한데, 개헌안을 발의한 정당 소속 의원들에 더해 국민의힘 의원 12명 이상이 찬성표를 던져야 합니다.



민주당은 국민 눈에는 개헌에 반대하는 사람은 불법 계엄 옹호론자로 보일 거라며 국민의힘을 향해 개헌안 표결에 참여할 것을 다시 한번 촉구했습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 일말의 양심과 소신이 있다면 오늘 개헌안 표결에 참여하시길 바랍니다. 책임을 회피한다면 돌이킬 수 없는 국민의 심판에 직면하게 될 것입니다.]



하지만 국민의힘은 '지방선거용 졸속 개헌'이라며 개헌 반대를 당론으로 정하고 표결에도 불참하겠다는 입장을 고수하고 있습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 자기들 입맛대로 개헌안을 만들어서 발의부터 하고 이제 와서 논의하자는 것 자체가 독재적인 발상입니다. 우리 당은 이재명 정권의 독재 개헌 추진을 단호히 거부합니다.]



국민의힘 의원들이 본회의에 불참하면 의결정족수 미달로 표결할 수 없게 되는데 민주당은 내일 다시 열어 표결을 시도하는 방안도 검토하고 있습니다.



(영상편집 : 이승희)