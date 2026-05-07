무너진 교실 바로잡는다…김무열X이성민 주연 '참교육', 6월 5일 공개 확정

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넷플릭스 시리즈 '참교육'이 공개일을 오는 6월 5일로 확정하고, 티저 포스터와 예고편을 전격 공개했다.동명의 웹툰을 원작으로 한 '참교육'은 가상의 정부 기관인 '교권보호국'을 소재로 한 작품이다. 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국 감독관들의 통쾌한 활약을 그린다.7일 공개된 티저 포스터에는 교권보호국의 핵심 멤버인 나화진(김무열 분), 최강석(이성민 분), 임한림(진기주 분), 봉근대(표지훈 분)의 당당한 모습이 담겼다. 찢어진 학폭 반대 현수막을 배경으로 서 있는 이들의 여유로운 미소는 "저희가 지켜드리겠습니다"라는 카피와 어우러져, 피해자들의 든든한 버팀목이 될 이들의 행보에 기대감을 더한다.함께 공개된 예고편은 압도적인 몰입감을 선사한다. 스스로를 교권보호국 감독관이라 소개하며 등장한 나화진은 거침없는 다대일 결투와 박진감 넘치는 카체이싱 액션으로 학교를 장악한 빌런들을 단숨에 제압한다.여기에 교육부 장관 최강석 역의 이성민은 "선생 편도, 학생 편도 아닌 피해자의 편"이라는 묵직한 대사로 작품의 주제 의식을 관통한다. 임한림 역의 진기주와 봉근대 역의 표지훈 역시 개성 넘치는 모습으로 합류해, 무너진 학교를 복원하기 위한 '팀 교권국'의 환상적인 케미스트리를 완성했다.기존의 틀을 깨는 파격적인 방식으로 학교 문제를 돌파하며 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 선사할 '참교육'은 오는 6월 5일, 넷플릭스에서 공개된다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)