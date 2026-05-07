"최소 228개 미군 자산 때려…미, 이란 타격 능력 과소평가"

▲ 이란 샤헤드 드론

미국과 전쟁 중인 이란이 중동 전역의 미군 기지 내에서 최소 228개 군사 자산을 타격했다는 분석이 나왔습니다.워싱턴포스트는 2월 28일 전쟁 발발 이후 4월 14일까지의 위성 이미지를 검증한 결과 이같이 파악됐다며 이는 미국 정부가 공식적으로 인정하거나 다른 매체들이 보도한 미군 피해 현황보다 훨씬 크다고 현지시간 6일 보도했습니다.분석 결과, 중동 지역 15개 미군 기지에서 손상·파괴된 군사 자산은 병사들이 거주하는 병영을 비롯해 격납고, 창고 건물 등 구조물 217개와 공군 기지 안테나 등 위성통신 시설, 패트리엇 미사일 장비, 발전소와 연료 저장고 등 11개입니다.요르단에 배치된 고고도 미사일 방어체계(사드·THAAD) 레이더와 사우디아라비아 공군 기지의 미군 공중조기경보통제기(AWACS) E-3 센트리 등 주요 군사 자산의 파괴 현황도 이번 분석에서 거듭 확인됐습니다.위성 이미지를 분석한 전문가들은 미군 기지 피해 상황을 볼 때 미군이 이란의 타격 능력을 과소평가했다며 미군이 현대 드론전 양상에 충분히 적응하지 못했고 일부 기지들은 방어 취약 상태로 방치했음을 시사한다고 평가했습니다.마크 캔시언 전략국제문제연구소(CSIS) 선임 고문은 "이란 공격이 정밀했다"며 "(목표물에서) 빗나갔음을 보여주는 무작위적인 폭격 구덩이는 없었다"고 말했습니다.싱크탱크 스팀슨센터의 켈리 그리코 선임연구원은 미군 고정시설을 겨냥한 이란의 표적 정보 깊이를 미군이 과소평가했고, 요격 미사일 재고량도 제대로 고려하지 못했다고 지적했습니다.미군이 이란군의 자폭 드론 공격에 적절히 대응하지 못했다는 지적도 나왔습니다.해군분석센터의 데커 이블레스 연구분석관은 "드론은 (탄약) 탑재량이 적어 큰 피해를 주지 못했지만, 요격이 더 어렵고 정확도도 훨씬 높아 미군에 더 큰 위협이 된다"고 설명했습니다.스팀슨센터의 맥시밀리언 브레머 비상임연구원은 "스텔스 시대에서 전장 전체가 반투명해지고, 점점 더 투명해지는 시대로 넘어왔다"며 "공격을 해야 할 것 같으면서도 확실히 기지 주변에서는 방어적 플레이를 하고 있다"고 미군의 이란전 양상을 진단했습니다.미군의 대량 살상을 위해 이란군이 병영 시설 등 '소프트 타깃'을 노렸다는 분석도 제기됐습니다.분쟁 지역 위성사진 분석업체 '컨테스티드 그라운드'의 윌리엄 굿하인드 조사관은 "이란이 여러 곳의 (군사용) 숙박 시설을 의도적으로 겨냥했다"며 "공격 대상에 체육관, 식당, 숙소와 같은 소프트 타깃이 포함됐다"고 말했습니다.하지만, 캔시언 등 전문가들은 이란의 공격이 미군의 대이란 폭격 능력을 현저히 제한했다고 보지 않는다며 일부 피해는 미국의 기만 작전 결과일 수도 있다고 언급했습니다.이란의 미사일과 드론을 요격할 미사일을 아끼기 위해 미 군사 자산 가운데 상대적으로 중요하지 않은 자산의 피격을 허용하는 선택을 했을 수 있다고 분석합니다.중동을 관할하는 미 중부사령부 대변인은 워싱턴포스트 분석 결과와 관련한 답변을 거부하면서도 미군 기지 피해에 대한 평가는 복잡하고 경우에 따라 오해의 소지가 있을 수 있다고 강조했습니다.신문은 이란 매체가 소셜미디어 계정에 공개한 고해상도 위성 이미지 100여 장, 유럽연합(EU)의 지구관측 위성시스템인 코페르니쿠스의 저해상도 이미지, 상업 위성업체 플래닛에서 입수 가능한 고해상도 이미지를 비교해 109개 이미지 진위를 확인했다며 조작된 것으로 판명된 이란 측 이미지는 없었다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)