"BTS!" 멕시코 대통령궁 앞 눈물바다…5만 명 환호성 폭발

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방탄소년단(BTS)이 멕시코의 심장부인 소칼로 광장을 뜨겁게 달궜습니다.멕시코 대통령궁 발코니에 모습을 드러낸 BTS를 보기 위해 모여든 수만 명의 팬은 환호와 눈물로 이들을 맞이했습니다.현지 시각 6일 오후 5시 6분쯤, BTS 멤버들이 멕시코 대통령궁 테라스에 모습을 드러내자 광장에 운집한 5만여 명의 '아미(BTS 팬덤)'는 일제히 함성을 터뜨렸습니다.제이홉을 시작으로 지민, 진, RM, 뷔, 정국, 슈가 등 멤버 전원은 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령과 함께 발코니에 서서 팬들과 인사를 나눴습니다.검은색과 연한 흰색 등의 정장을 갖춰 입은 멤버들은 손을 흔들어 화답하고, 휴대전화를 꺼내 광장을 가득 메운 팬들의 모습을 직접 담기도 했습니다.리더 RM은 스페인어로 "만나서 반갑고 초대해 주셔서 무척 감사하다"고 인사를 전했습니다.이어 영어로 "내일 있을 공연을 학수고대하고 있다. 함께 즐거운 시간을 보내자"고 말한 뒤, 마지막으로 친근한 스페인어 반말로 "너희를 사랑해, 그리고 좋아해"고 덧붙여 현장 분위기를 끌어올렸습니다.뷔는 스페인어로 "스페인어를 잘하진 못하지만 노력해보겠다"고 말한 뒤 "멕시코 팬 여러분, 정말, 아주 많이 그리워했다. 여기 에너지는 믿기지 않을 정도로 대단하다"면서 팬들을 치켜세웠습니다.이어 "내년에 꼭 다시 오겠다. 벌써 약속했다"고 말했습니다.함께 자리한 셰인바움 대통령은 미소와 박수로 멤버들을 격려했습니다.그는 뷔의 말에 화답하듯 "이미 내년에도 꼭 다시 와달라고 부탁드렸다"고 말해 팬들의 열광적인 지지를 받았습니다.앞서 셰인바움 대통령은 소셜미디어를 통해 "음악과 가치관으로 한국과 멕시코를 하나로 묶어주는 BTS를 진심으로 환영한다"는 메시지를 남기기도 했습니다.(사진=AP연합뉴스)