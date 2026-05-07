민주당 "지역 선거 연대에 중앙당 개입 안 한다…내주 영남 공약 발표"

▲ 더불어민주당 강준현 수석대변인, 조승래 사무총장, 이연희 전략기획위원장(왼쪽부터)

민주당이 울산 남갑·경기 평택을 등에서의 진보 진영 내 선거연대와 관련해, 중앙당이 개입하지 않겠다고 밝혔습니다.강준혁 수석대변인은 오늘(7일) 오전 기자 간담회에서 "각 지역의 선거연대에 대해 지역 판단에 맡기고 중앙당에서는 개입 안 하겠다는 지침을 내렸다"며 이같이 말했습니다.김상욱 후보가 뛰고 있는 울산의 경우 진보당 등과의 선거연대 움직임이 있는데, 이를 시·도당 위원장 주관으로 추진하기로 했다는 것입니다.강 수석대변인은 "선거연대 문제는 울산에만 한정된 것이 아니다. 광역단체장, 기초·광역의원 등도 해당할 수 있다"며 "이를 철저히 지역 시·도당 주관하에 판단을 내렸으면 좋겠다는 뜻을 어제 시·도당 연석회의에서 당 대표·사무총장이 발표했다"고 전했습니다.민주당은 최근 영남권 등을 중심으로 여론 조사상 국민의힘 후보와의 지지율 격차가 줄어드는 상황을 고려해 다음 주 중 지역 맞춤형 정책 공약을 발표할 계획입니다.중앙당이 총괄해 정책 공약을 마련하되, 지역별 후보들과 함께 발표하는 형식을 취할 방침입니다.다만 부산·울산·경남 등의 지지율 변동의 원인이 특검에 기존 사건의 공소 유지를 결정할 수 있는 권한을 부여한 '조작기소 특검법안' 발의로 초래된 게 아니냐는 해석에는 선을 그었습니다.강 수석대변인은 "국민의힘 입장에선 네거티브 소재가 특검법(안)밖에 없다 보니 본질을 망각한 채 정쟁화를 일삼고 있다"며 "사안의 본질은 조작기소·수사를 명백히 밝혀내 책임자를 처벌하자는 것"이라고 주장했습니다.이어 "민주당이 특검법(안)의 내용과 시기, 절차에 대해 지방선거 이후 충분히 의견을 수렴하겠다고 했다"며 "그런데도 국민의힘의 지속적인 정쟁화는 지방선거를 염두에 둔 것"이라고 덧붙였습니다.지방선거 및 재·보선 승리의 기준과 관련해선 "재·보선 지역 14개 중 13개가 민주당 지역구였기 때문에 13개는 지켜야 한다"며 "광역단체장도 일단 모든 지역에서의 승리를 목표로 한다"고 강 수석대변인은 전했습니다.(사진=연합뉴스)