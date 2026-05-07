"나만 이상해?"…1,200만 원 '인형 백'에 147만 원 '종량제 백'

최근 명품업계가 파격적인 디자인을 잇달아 내놓으면서 논란과 관심을 동시에 불러일으키고 있습니다.



루이비통은 최근 시바견 인형 형태를 그대로 구현한 '시바 백'을 선보였는데, 지퍼와 스트랩을 더해 가방으로 사용할 수 있도록 했지만, 외형은 어린이용 인형 가방과 거의 똑같습니다.



가격은 1200만 원이 넘습니다.



온라인에서는 "납득하기 어렵다"는 반응과 "귀엽다"는 의견이 엇갈리고 있습니다.



앞서 루이비통은 도넛, 크루아상, 붕어빵 등을 형상화한 액세서리와 물뿌리개 모양 가방 등을 출시하기도 했습니다.



비슷한 시기 샤넬은 쇼에서 '반쪽 신발'을 공개했는데, 이 제품은 발뒤꿈치를 받치는 굽과 스트랩만 남기고 밑창을 제거한 형태입니다.



해외 패션계에서는 '신발 없는 신발'이란 별칭까지 붙었지만, 실용성을 놓고는 의문도 제기됐습니다.



발렌시아가에서도 쓰레기봉투를 닮은 가방, 과자 봉지 형태의 클러치 등을 연이어 출시하며 논란을 마케팅으로 활용해왔습니다.



종량제 봉투같이 생긴 발렌시아가 토트백의 가격은 147만원입니다.



패션계에서는 이런 현상을 의도된 브랜드 전략으로 해석하고 있습니다.



기존 미적 기준을 흔드는 파격 시도로 화제를 모으는 마케팅 전략이라는 겁니다.



전문가들은 또 명품 시장의 가치 기준이 변화하고 있다고 보고 있습니다.



전통적으로 강조되던 소재와 제작 기술뿐 아니라, 메시지와 상징성, 그리고 화제성까지 가격에 반영되고 있다는 분석입니다.



패션 저널리스트 수지 멘키스는 미 뉴욕타임스에 "패션이 점점 더 극단적인 방향으로 치닫고 있다"며 "주목을 끌기 위한 과잉 경쟁이 디자인의 본질을 흐릴 수 있다"고 지적하기도 했습니다.