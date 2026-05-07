"PC 점검 왔습니다"…여교사들 사진 빼돌려 벌인 짓

▲ A 씨 개인 PC에 저장된 사진과 영상 등 자료

부산지역 학교 전산장비를 관리하는 업체 직원이 교직원들의 PC에서 사진과 영상을 빼돌려 성적 허위 영상물인 딥페이크물을 제작했다가 경찰에 붙잡혔습니다.부산경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반 등 혐의로 30대 남성 A 씨를 구속해 검찰에 송치했다고 7일 밝혔습니다.A 씨는 지난 2021년 7월부터 지난해 9월까지 부산지역 19개 학교 교직원 194명의 PC에서 개인 사진과 영상 등 22만 1천921개 파일을 자신의 USB에 담아 유출한 혐의를 받습니다.이렇게 빼돌린 자료를 이용해 A 씨는 딥페이크 영상 20개를 제작한 것으로 드러났습니다.조사 결과 A 씨는 전산 장비 점검을 위해 학교에 출입하면서 교직원이 자리를 비운 사이 로그인 상태였던 구글 포토와 네이버 마이박스 등에 접속해 파일을 저장했습니다.피해자는 모두 여성이었습니다.범행 기간 A 씨는 교직원들의 신체를 45회에 걸쳐 불법 촬영하기도 했습니다.또한 음란 사이트에서 아동·청소년 성 착취물 등을 내려받아 보관해온 사실도 확인됐습니다.경찰이 압수한 A 씨의 자료는 딥페이크물을 포함해 모두 533개로, 전체 용량은 405GB에 달합니다.이 사건은 최근 A 씨가 문제의 USB를 학교에 두고 간 것을 학교 관계자가 발견하며 알려졌습니다.경찰은 수사를 통해 A 씨의 집과 사무실 등을 압수수색하며 범행 전모를 밝혀냈습니다.다만 경찰은 제작된 딥페이크 영상이 외부로 유포되지는 않았다고 전했습니다.경찰은 부산교육청에 정보보호 보안 강화를 권고했습니다.경찰 관계자는 "전산장비 유지·보수를 외부에 의뢰하는 경우가 많다"며 "보안 공백으로 개인정보가 침해되는 사례가 발생하는 만큼 각별한 주의가 필요하다"고 강조했습니다.(사진=부산경찰청 제공, 연합뉴스)